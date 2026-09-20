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中國民眾上網時間6年增一倍 老年人愛看短影音

中央社台北20日電
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中國居民日均上網時間在2024年達到5小時37分，6年間翻倍。圖為中國兩會開幕前...
中國居民日均上網時間在2024年達到5小時37分，6年間翻倍。圖為中國兩會開幕前，工作人員在天安門廣場低頭看手機。(路透)

中國居民日均上網時間在2024年達到5小時37分，6年間翻倍。還有一項調查顯示，受訪的老年人中，近9成幾乎每天看短影音。

澎湃新聞今天報導，中國國家統計局發布的「中國時間利用調查年鑒2024」顯示，2024年，全國居民日均上網時間長達5小時37分，較2018年翻倍；18至59歲人群日均上網時間高達7小時13分，較2018年增加4.5小時，僅次於睡覺時間。

一項發表於2026年的深圳大學研究顯示，在201名受訪老年人中，近9成幾乎每天看短影音，近一半每天看超過兩小時。

第三方調查機構QuestMobile發布的數據顯示，中國50歲及以上行動上網活躍用戶規模達到3.51億，平均每人每天滑手機時間超過4小時。

62歲的吳正，手機日均使用時間8小時27分。他最常打開的app是短劇。滑到想看的短劇，白天忙就先收藏，待忙完了便開始看。有時過了晚上11時，他仍看得意猶未盡，一直看到眼睛不舒服才放下手機睡覺。

報導說，這些能讓人滑不停的平台，為了爭取使用者片刻停留，內容需要迅速引起反應。北京大學新聞與傳播學院教授胡泳曾撰文指出：「平台算法與內容生產者共同競爭的，是觀眾的時間、情緒與心理能量。這種競爭往往建立在對人類心理弱點的精確利用之上：獵奇、快感、憤怒與情緒共鳴，成為算法偏好的主要素材。」

胡泳認為，這種持續的注意力占有，不僅消耗個體的心理能量，也製造了集體性的疲憊與焦慮。使用者被不斷刺激，卻逐漸失去專注與思考的能力。

精華 FAQ

  • 根據中國國家統計局發布的資料，2024年全國居民日均上網時間達5小時37分，較2018年翻倍，顯示民眾使用網路與手機的時間明顯增加。

  • 18至59歲人群的日均上網時間高達7小時13分，比2018年多出4.5小時，已僅次於睡覺時間，反映中壯年族群高度依賴網路。

  • 深圳大學研究顯示，201名受訪老年人中近9成幾乎每天看短影音，近一半每天超過2小時；學者指出，平台算法正精準利用獵奇、快感與情緒刺激來爭奪注意力。

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