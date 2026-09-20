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北京無人機將「清零」 二手平台現拋售潮 只剩原價1.2折

記者賴錦宏／即時報導
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北京無人機「清零」倒數計時。圖為2024年美團無人機飛越北京八達嶺長城，是北京首...
北京無人機「清零」倒數計時。圖為2024年美團無人機飛越北京八達嶺長城，是北京首條無人機配送航線。(圖／取自微博)

北京全面禁飛無人機的新規11月15日即將生效。這項新法規不僅禁止無人機在北京市區飛行，連持有與存放也全面禁止，持有者必須在新規生效前將無人機處理掉。對於逾期未將設備轉移出京、仍違規存放的，官方稱將依法查處。這讓已擁有無人機的市民和商家，儘速將無人機運往外地。

香港經濟日報報導，北京市為此提供回購、報廢和免費寄遞出京三種渠道。其中，9月12日至10月31日出售無人機，可獲得成交價30%的補貼，每台上限人民幣3000元（約448美元）；11月1日至14日，補貼降至15%，上限1,500元。上述補貼只適用於此前已在警方完成信息核實的個人持有無人機。

不想出售的，也可選擇報廢，但每台最高獲得200元（約30美元）補貼，11月1日至14日減半至每台100元（約15美元）；通過郵政EMS將無人機寄往北京以外地區，則可免寄遞費。

有北京市民抱怨，原價3,000元的大疆mini2無人機，回收價格被壓低只剩360元（約54美元），「簡直是打劫」，最後決定送給外地朋友。有人感慨，買的時候讚嘆科技進步，「一台小小的機器帶我們站在從未有的高度看不一樣的風景，去排隊回收時大家侃侃而談飛行經驗，和自己的無人機合影留念，雖然理解（政策）但充滿遺憾，紀念一下時代的眼淚」。

閑魚、轉轉和愛回收等二手平台近日密集出現拋售無人機的帖文，一名北京賣家把僅飛過兩次、市場價3,000元的無人機以1,870元掛售，寫明「不接受退貨，也退不回來」。

今年6月，一架輕型飛機撞入北京市最高建築「中國尊」，造成飛行員身亡、另有13人受傷。事發地點距離中南海僅幾公里，引發了北京當局對首都空域安全的擔憂。原定9月17日在北京開幕的一場低空經濟展會也被臨時取消，主辦單位稱因市政府採取了「管控措施」。

這已經是最近一年多來北京市對無人機管控的至少第三次升級。2025年8月，北京全域劃為管制空域，飛行須報批。2026年5月1日，北京市全面禁飛、禁售無人機。最新的禁止持有無人機政策，暫不清楚到底會影響多少人。根據大陸民航部門的數據，截至2025年底，全國共有328.5萬架無人機註冊在冊，但全國大部分地區並不強制要求登記無人機所有權。

北京日前將域全域劃為管制空域，禁止飛行，也禁止持有、存放無人機及核心零件，個人最高罰人民幣5,000元，單位最高罰5萬元。

精華 FAQ

  • 新規要求北京全面禁飛無人機，且不僅限制飛行，連持有與存放也一併禁止。逾期未將設備轉移出京或違規存放者，將面臨依法查處。

  • 北京提供回購、報廢與免費寄遞出京3種方式。符合條件者可依時段領取補貼，或透過郵政EMS免費寄往北京以外地區，減少持有人損失。

  • 因禁持禁飛新規即將上路，許多持有人必須在期限前處理設備，導致二手平台大量降價求售。原價3,000元的機型回收價甚至跌到約360元。

香港 郵政 無人機

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