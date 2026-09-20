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中國短劇演員被受害者認出「就是當年那個騙子」隨即神隱

記者賴錦宏／即時報導
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截至目前，王夢蝶已拍攝過五部短劇，其中一部將會在近期上線。圖／取自微博
截至目前，王夢蝶已拍攝過五部短劇，其中一部將會在近期上線。圖／取自微博

中國短劇演員吳夢蝶（網名「野格兒」）早年在《奧比島》遊戲詐騙的舊事被受害者扒出。網友刷短劇認出當事人，完整曝光認出過程、詐騙套路，吳夢蝶先私訊道歉承諾補償，後續在賠付少量受害者之後選擇失聯，事件引發中國全網熱議。

據瀟湘晨報，多年前，多名《奧比島》未成年玩家在遊戲交易時，被網名為「野格兒」的女生騙取錢財，對方收款後直接拉黑，受害者當時維權無門。

時隔多年，一名當年的受害者在刷短劇時，一眼認出劇中出鏡演員正是當年那個騙子。演員外表辨識度高，小紅書帳號依然是原來的大頭照，受害者立刻翻出多年前的聊天紀錄、轉帳截圖，整理證據發文曝光。貼文發出後，大量網友留言，表示自己也曾被她詐騙，許多受害者集體發聲，事件迅速發酵登上微博熱搜。

根據多名受害者整理訊息，詐騙行為集中在2020至2022年，專門針對《奧比島》瞄準未成年玩家私下交易。先是在遊戲公屏、玩家社群宣稱低價出售絕版遊戲服飾、稀有裝扮；其次脫離平台交易，誘導未成年玩家繞過遊戲官方管道，透過 QQ、微信私下轉帳；不過一收到轉帳之後，不交付遊戲道具，直接封鎖受害者、切斷所有聯繫。

由於受害者大多是未成年人，缺乏維權意識，被騙金額雖然單人不算巨大，但受害者數較多。

9月16日，吳夢蝶本人主動透過社交帳號承認了多年前的詐騙行為，公開向受害者道歉，表示願意收集受害玩家的交易截圖協商補償，稱自己多年來一直對當年的行為感到懊悔。 ‌‌

隨著事件曝光，找上門索賠的受害者人數快速激增，吳夢蝶在賠付了少數受害者之後就選擇失聯，還刪除此前發布的道歉帖，對外給出的理由是相關討論已經影響到了自己的正常工作。 ‌‌

截至2026年9月20日，吳夢蝶的小紅書帳號已經設定為不可見狀態，她在紅果短劇平台的帳號評論區仍有大量當年的受騙玩家留言維權，相關事件也引發了業界對短劇演員道德門檻要求的廣泛討論。

精華 FAQ

  • 一名曾受騙玩家刷短劇時，發現劇中演員外貌與帳號照片都很熟悉，便比對過去聊天紀錄與轉帳截圖，確認她就是當年以「野格兒」名義行騙的人。

  • 受害者指出，她在2020至2022年間於《奧比島》社群宣稱低價賣絕版服飾，接著誘導未成年玩家改用 QQ、微信私下轉帳，收款後卻不交貨並直接拉黑。

  • 她先主動承認多年來的詐騙行為，公開道歉並表示願意協商補償，但在賠付少數受害者後便失聯，還刪除道歉帖，帳號也改為不可見。

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