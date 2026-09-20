川習二會前 李成鋼獲正式任命為中國貿易談判代表

李成鋼獲任命為中國國際貿易談判代表。(中新社)

在中共五中全會前夕，北京任命一批新的部會首長，其中，德國漢堡大學法學碩士，曾任中國駐世貿組織代表的李成鋼被正式任命為國際貿易代表。

據中國人社部網站，任命余曉暉為工業和資訊化部副部長；任命潘文博為農業農村部副部長；任命李成鋼為國際貿易談判代表（正部長級）；凌激兼任中華人民共和國國際貿易談判副代表；任命蔡東為國家金融監督管理總局副局長；任命張擁軍為國家網路資訊辦公室副主任；任命張孝堂為國家煙草專賣局副局長；任命劉震為國家中醫藥管理局副局長。

免去徐青森的教育部副部長職務；免去胡衛列的司法部副部長職務；免去牛一兵的國家互聯網資訊辦公室副主任職務；免去廖志偉的長江水利委員會主任職。

事實上，據魯網，早在今年4月16日，中國國務院已經任李成鋼為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長，免去王受文的商務部國際貿易談判代表、副部長職務。

公開資料顯示，李成鋼，男，漢族，1967年2月出生，安徽太湖人，1989年8月參加工作，1988年12月加入中國共產黨。北京大學法律係法學專業本科畢業，德國漢堡大學法律經濟學專業碩士研究生。

李成鋼曾任外經貿部條約法律司綜合處、反傾銷調查處副處長、反傾銷調查處處長，外經貿部、商務部進出口公平貿易局壁壘調查處處長，商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長，商務部條約法司司長（2013年貿易局副局長、條約法司副司長，商務部條約法司司長。

2016年，李成鋼任中國商務部部長助理、黨組成員；2021年任中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織副代表。

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