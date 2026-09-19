「拿牙籤戳壞耳機孔」小紅書竟教破壞飛機設備拿補償金
飛機上的耳機等設備若出現故障，中國航空公司會為乘客提供50至400元人民幣（約7.5至60美元）不等的賠償，本意是對服務質量的負責任態度。但這一舉措卻被一些不良乘客當做「商機」，導致人為破壞事件頻繁發生。令人傻眼的是，有網友竟在小紅書上分享起「破壞秘訣」，甚至編寫「教程」。此事經網路曝光後，在輿論中激起千層浪，多數網友紛批這類人「不顧廉恥」。
綜合媒體報導，從去年下旬開始，小紅書上就陸續有中國網友分享搭乘中國國內航班時，因為遇到耳機故障或螢幕故障等情況，而獲得人民幣50元至400元不等的補償金。
令人遺憾的是，事態在網路的推波助瀾下愈演愈烈。小紅書平台上如今已然出現了具體詳盡的「操作手冊」。網友在小紅書教學，教乘客故意用牙籤等物，偷偷把飛機上的耳機孔插壞，然後再向空服員投訴以獲取補償。有空服員稱，已經聽聞發生了好幾起類似事件。
事件在社群引起討論，網友們感到不可思議，「所以說小紅書是個糞坑一點毛病都沒有」、「小紅書真是匯集了天下最沒臉沒皮的一群人」、「有必要嗎？又不是4000塊錢，為了400塊錢搞那麼麻煩」、「小紅書把社會上一切會占便宜的人集合起來了」、「航空公司能不能提告發帖的」。
與之形成鮮明對比的是，仍有理性乘客表示，自己從未想過去申請這筆賠償。「哇槽，我坐過耳機和螢幕壞的座位，從來沒想過補償」、「都有錢坐飛機了，還要占那40塊錢的便宜嗎？」。
航空公司提供50至400元不等的補償，原意是回應耳機、螢幕等設備故障時的服務瑕疵，展現對乘客權益與服務品質的負責態度。 網友在小紅書分享，教乘客用牙籤等物偷偷戳壞飛機耳機孔，再向空服員投訴索取補償，甚至還被形容成有具體詳盡的操作手冊。 多數網友批評相關行為不顧廉恥、只想占便宜，也有人質疑小紅書成為聚集貪小便宜者的平台，並呼籲航空公司對發帖者採取法律行動。
精華 FAQ
航空公司提供50至400元不等的補償，原意是回應耳機、螢幕等設備故障時的服務瑕疵，展現對乘客權益與服務品質的負責態度。
網友在小紅書分享，教乘客用牙籤等物偷偷戳壞飛機耳機孔，再向空服員投訴索取補償，甚至還被形容成有具體詳盡的操作手冊。
多數網友批評相關行為不顧廉恥、只想占便宜，也有人質疑小紅書成為聚集貪小便宜者的平台，並呼籲航空公司對發帖者採取法律行動。
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