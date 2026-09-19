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現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

中國新聞組／北京20日電
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中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

「中國的小偷為何斷崖式下降」這兩天衝上熱搜，評論區裡不少網友翻出各自的見聞，有人說已經三年沒摸過現金，有人說手機掉在商場裡回去還能找回來，還有人說快遞放門口半天沒人動。有網友總結，小偷變少不是人性突然變好，而是偷竊這門生意從高收益低風險，徹底變成了虧本買賣；現金沒了、手機鎖了、監控密了，收益被技術削平，風險卻被抬上天花板。

觀察者網報導，公安部此前通報，2021年全國盜竊案件與2012年相比下降62.6%，「兩搶」案件下降96.1%，21.8萬個小區實現「零發案」。到2025年，傳統「盜搶騙」案件又同比下降21.2%。2026年上半年，全國傳統盜搶騙案件立案30.7萬起，同比下降38.9%。

有網友據此算了筆帳，十年間盜竊立案數降幅超過八成，街頭扒手、入室蟊賊幾乎成了「傳說」。

小偷為什麼「失業」？最先被討論的是錢去哪了。報導指出，中山大學教授梁平漢表示，數字金融發展帶來的支付便利性提升，直接減少了盜竊犯罪的預期收益。央行數據顯示，2025年三季度銀行共處理移動支付業務606.31億筆，金額137.53萬億元。現金在日常生活中快速退場，扒竊這門靠摸錢包吃飯的手藝，先沒了用武之地。

報導稱，手機曾是扒手眼裡的「硬通貨」，如今也成了燙手山芋。智能手機普遍配備面容解鎖和遠程鎖定，偷到手一開機就暴露位置，還能被遠程抹除數據，二手回收渠道又全面實名登記，銷贓的路徑被堵死，一部手機到手往往只剩拆零件賣配件的價值。有網友感歎，現在偷手機跟偷塊磚頭差不多，這行當的收益被技術削掉了一大截。

此外，天網工程、雪亮工程建設多年，城市主要道路、小區、商超的監控覆蓋趨於完整，人臉識別與軌跡追蹤讓作案全程留痕，破案率大幅提升。不過，學者對監控的作用有不同判斷，梁平漢發現，視頻監控投入與盜竊犯罪率下降的關係並不顯著，他直言「天眼對犯罪的威懾效果有限，反而是移動支付改變了盜竊罪的治理態勢」。

除了「沒錢可偷」，還有「不必再偷」。數字金融與電子商務共同發展，催生了大量低門檻的就業崗位，外賣騎手、快遞員、網約車司機吸納了數以千萬計的低技能勞動力，梁平漢的實證研究顯示，城市數字普惠金融指數每增加一個標準差，當年當地盜竊犯罪率就下降約四分之一，其中支付便利性的作用最為顯著。

梁平漢還特別指出，這些「零工經濟」崗位集中於服務行業，具有規模經濟特徵，只有在經濟體量大、發展繁榮、集聚度高的地方才有生長空間，數字金融對盜竊犯罪的抑制作用也因此因時因地而異。用犯罪經濟學的說法，就業機會增加抬高了違法活動的機會成本，能靠雙手吃飯，誰還願意把手伸進別人的口袋。

中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展、攝像頭（見圖）密集有關。（取材自觀察者網）
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展、攝像頭（見圖）密集有關。（取材自觀察者網）

精華 FAQ

  • 報導認為，現金快速退場、手機具備面容解鎖與遠程鎖定，讓偷竊能變現的空間大幅縮小；同時監控更密、銷贓更難，使偷竊從高收益低風險變成虧本生意。

  • 公安部通報顯示，2021年全國盜竊案件較2012年下降62.6%，「兩搶」案件下降96.1%；到2026年上半年，傳統盜搶騙案件立案30.7萬起，同比再降38.9%。

  • 文章指出，數字金融和電子商務帶來大量外賣、快遞、網約車等低門檻工作，提升合法就業機會與機會成本；學者研究也發現，支付便利性對抑制盜竊的效果最明顯。

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