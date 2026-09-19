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千尋智能聯合創辦人：人形機器人明年中達GPT-3.0里程碑

記者陳湘瑾／即時報導
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千尋智能的機器人在串糖葫蘆。(圖／取自千尋智能微信公眾號)
千尋智能的機器人在串糖葫蘆。(圖／取自千尋智能微信公眾號)

中國人形機器人高速發展，新創公司「千尋智能」聯合創辦人兼首席科學家高陽近日接受外媒專訪時提出，人形機器人最快明年就能理解自然語言指令，完成大多數通用任務，但要真正走入家庭、發揮實際作用，仍需更長時間。

路透報導，中國的人形機器人在硬體技術取得令人印象深刻的進展後，如今已能按照指令衝刺、跳舞和後空翻。機器人企業正日益將重點轉向決定機器人智慧程度、並使其能夠執行更多具有經濟生產力任務的軟體領域。

千尋智能成立於2024年2月，總部位於杭州，是一家從事具身智能機器人研發的企業。今年6月，公司獲得人民幣15億元A輪融資。2026年7月，面向商用服務場景的機器人Moz2首次在WAIC亮相，配備32個自由度。

相比許多競爭對手利用模擬器降低模型訓練成本，千尋智能在訓練機器人大腦時，絕大部分依賴真實世界數據。團隊也發現，使用動作種類更加多元的「髒數據」（dirty data），反而能讓模型進步得更快。

高陽近日接受路透專訪時表示，「大腦」確實是整個機器人技術體系中最薄弱的一環。從研發的時間來看，預計到2027年年中達到GPT-3.0的里程碑，可以使用自然語言與機器人交談，它將執行一系列合理的實體動作，嘗試完成任務。

從應用的時間點來看，高陽評估，未來一到兩年將是工業應用的初步窗口。兩年後，我們會看到機器人被部署到商業服務場景，執行較簡單的任務。而進入家庭，要比這兩者困難得多。

針對人形機器人是否會失控、AI發展速度是否過快等挑戰，高陽認為，隨著機器人最終將在商業場所和家庭等擁擠、難以預測的環境中與更多人類互動，具身人工智慧的安全問題正變得愈來愈重要。一旦基礎模型進入成熟、自主的GPT-4.0時代，研究更先進的人工智慧安全與對齊問題，就會變得更具有實際可操作性。

精華 FAQ

  • 他預估到2027年年中，人形機器人可達GPT-3.0里程碑，能用自然語言對話，並執行一系列合理的實體動作，嘗試完成多數通用任務。

  • 相較多數業者依賴模擬器降低成本，千尋智能更倚重真實世界資料訓練，且認為動作更豐富的髒數據，反而能讓模型學得更快、進步更明顯。

  • 高陽評估未來1到2年將是工業應用窗口，約2年後可進入商業服務場景執行簡單任務；但家庭環境更擁擠且難預測，因此落地難度最高。

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