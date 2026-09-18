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習近平21大繼續連任 學者：目前未見接班人跡象

中央社台北18日電
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中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

台學者吳玉山今天在一場研討會上表示，中共總書記習近平打破中共政治繼承多項慣例，目前未見接班人跡象，習在21大會議一定會連任；吳玉山說，中共走向「布里茲涅夫模式」將削弱對外強硬的動機。

政治大學國際關係研究中心今天舉辦「鞏固與重塑：解析20大後中國發展的動態與展望」研討會，多名專家學者與會。中央研究院政治學研究所特聘研究員吳玉山於會上發表題為「再毛化下的政治繼承」主題演講。

吳玉山表示，中共菁英政治繼承制度在習近平掌政時期不若以前規律化，例如年齡「七上八下」（67歲上、68歲下）、一定任期制等慣例被打破，目前也沒有看見習安排接班人的跡象，現有中共中央政治局常委中，沒有任何人符合接班人資格。

他認為，習在中共21大會議一定會繼續連任。

吳玉山強調，儘管習本身打破「七上八下」、續任一次規則，不過其他常委仍是循慣例，這將形成習與其他常委的「代差」。在習一人打破慣例情況下，推估中共21大會議將可能產生「江澤民模式」、「20大模式」、「布里茲涅夫模式」三種場景。

「江澤民模式」所指為，習在三個任期後退；但仍維持若干影響力。「20大模式」是習不退；但是常委遵循年齡畫線進行迭代。「布里茲涅夫模式」是習不退，常委會或甚至延伸到政治局也突破年齡限制。

吳玉山分別說明三個場景代表意涵。他說，江澤民在中共16大會議時交出總書記、隔年交出國家主席後，仍擔任軍委主席直至2004年中共16屆四中全會，在黨內持續擁有影響力；江當時是迫於形勢交班。

他說，倘若現在起到中共21大會議以前，黨內出現挑戰習續任的正當性或其他可能促成黨內形勢改變的因素（例如習的健康情況），將造成「江澤民模式」，不過由於習沒有繼承計劃，將不會是有序繼承。

倘若是「20大模式」，吳玉山提到，由於年齡畫線對其他常委仍有效，屆時除了丁薛祥外，其他常委均將退，領頭羊不變。年長者持續在位，合法性將逐漸降低，為了防阻挑戰，習的整肅頻率會增加；對外則必須用攻擊來說服群眾、增強統治合法性，所以在動機跟能力上都可能採取決斷的行動。

吳玉山說明，「布里茲涅夫模式」可以創造頂層幹部共同利益，當上層無法流動時，人事穩定逐級向下延伸，「上面不動了，下面的要擠上去，也擠不動」，對於最高領導者來說，這可以構成最安全的環境，降低必須強勢的行為動機，一群人彼此利益相結合、彼此支持。

「我心裡是比較希望，中共往布里茲涅夫模式走」，吳玉山總結，「布里茲涅夫模式」是超穩定結構，不會為了滿足國內政治權力鬥爭需求，對外採取強硬姿態，習若對於國內有充分掌控，對於台灣議題反而是「可收可放」；反之則必須表現強硬一面。

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精華 FAQ

  • 他認為習近平已打破中共過去的年齡慣例與任期規則，且目前沒有安排接班人的跡象；現任政治局常委中也看不出符合接班資格的人選，因此21大續任機率極高。

  • 3種情境分別是江澤民模式、20大模式與布里茲涅夫模式；前者是習任滿3期後退但仍保有影響力，後兩者則是習不退，只是常委或更上層人事是否依年齡規則迭代不同。

  • 他認為布里茲涅夫模式能形成高層利益綁定與超穩定結構，讓領導層不必透過對外強硬來維持統治合法性；若習對國內掌控充分，對台灣議題反而可能較可收可放。

習近平 中共

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