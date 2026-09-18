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中國記者黃雪琴5年刑滿 人權組織擔心無真正自由

中央社台北18日電
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圖為中國國旗。（路透）
圖為中國國旗。（路透）

被中國以「煽動顛覆國家政權罪」判刑入獄5年的黃雪琴18日服刑期滿，預計可以走出監獄，但她的朋友及國際人權組織都對她是否能真正獲得自由抱持懷疑。國際特赦組織連同無國界記者等60個國際人權團體近日發布連署公開信，呼籲中國政府保證黃雪琴獲釋後仍能繼續從事新聞工作和人權工作。

據法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，現年40歲的黃雪琴入獄前是廣受認可的獨立記者。她多年投身性別平權活動，尤其是中國MeToo女權運動的代表性人物。2017年，她啟動中國女記者遭遇的職場性騷擾情況，獲得400餘份受害人證詞。她也由此引起有關當局的注意，開始頻繁遭警方約談。

2021年9月，已經準備前往英國攻讀研究所的黃雪琴，與勞工權利活動人士王建兵在廣州被捕。2024年6月，兩人被以「煽動顛覆國家政權」罪名定罪，黃雪琴獲刑5年。王建兵獲刑3年半，已於2025年3月獲釋。

國際特赦組織等人權團體在9月15日發表的連署公開信中指出，2023年9月的審判期間，檢方重點指控黃雪琴和王建兵每週共同組織與其它活動人士的聚會，並參加有關非暴力抗爭的線上課程。檢方還指控他們曾發布或轉發中國政府視為「敏感議題」的網上內容。

黃雪琴預計刑滿出獄之際，國際人權組織擔心她出獄後仍將面對各種限制。連署公開信寫道，這種懲罰經常被用於限制人權捍衛者和記者的權利，使他們在刑期結束後仍然難以自由發表和開展活動。

黃雪琴除5年入獄服刑外，還被判處4年剝奪政治權利。人權團體公開信呼籲中國當局確保黃雪琴立即獲釋，不再遭受任何進一步的任意拘留，並保障享有自由表達等一切公民權利。

目前為止，尚未有黃雪琴正式獲釋的消息。

精華 FAQ

  • 因她除5年徒刑外，還被判4年剝奪政治權利，人權團體認為這類懲罰常讓當事人即使出獄，仍難自由發聲、工作與活動。

  • 他們要求中國當局確保黃雪琴立即獲釋後，不再遭受任意拘留，並保障她能持續從事新聞工作、人權工作，以及享有自由表達權利。

  • 黃雪琴長期投入性別平權與中國MeToo運動，也曾蒐集女記者遭性騷擾證詞；檢方則指控她與王建兵聚會、上非暴力抗爭課程並發布敏感內容。

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