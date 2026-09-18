習近平將訪美？北京未確認行程：元首互動保持溝通

川普(右)今年5月在北京與習近平(左)會面。(美聯社)

美國總統川普 邀請中國國家主席習近平 9月下旬訪問美國，不過時至今日中國方面仍未公布訪程，僅表示「中美雙方就年內元首互動安排保持著溝通」。

18日下午記者會上，面對彭博社記者提問，「發言人能否確認，中方領導人是否將訪問美國？如果成行，具體是哪幾天？」中國外交部發言人郭嘉昆僅做出上述回應。

此外，對於中國國家文物局當地時間16日和17日在華盛頓、紐約分別接收美國國土安全調查局、紐約曼哈頓區檢察官辦公室向中國中國返還的兩批次共計64件（套）文物藝術品和古生物化石，郭嘉昆表示，「中美兩國簽署防止中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄以來，務實合作成果豐碩，實現超過20批次共700餘件（套）流失美國的文物藝術品回歸中國」。

他稱，「此次返還是落實兩國元首北京會晤共識的最新成果，也展現了構建中美建設性戰略穩定關係的廣闊前景」。

他最後指出，「中美雙方應該繼續秉持平等、尊重、互惠的精神相向而行，辦成更多造福兩國和兩國人民的好事實事」。

另據中國駐墨西哥使館微信公號9月18日消息，9月15日墨西哥獨立日前夕，美國駐墨西哥使館在社交媒體平台發文，稱墨西哥用於慶祝活動的煙火等並非墨西哥製造，以「墨西哥萬歲，中國製造」調侃墨西哥國慶，中國使館抨擊稱，「在駐在國最莊嚴的國慶紀念日，一國使館不思道賀，反而拿節日大做文章、攻擊第三國。此舉有違最基本的外交禮儀，更缺乏對墨西哥人民起碼的尊重。中國駐墨西哥使館對此表示強烈不滿和堅決反對」。

該使館強調，「一個主權獨立的國家，有權自主選擇合作夥伴。中墨合作沒有地緣算計，不針對第三方，也不應受到第三方干擾。美使館把駐在國的節日當作攻擊第三國的舞台和地緣博弈的籌碼，對別國指手畫腳，唯我獨尊的霸權心態暴露無遺」，「我們奉勸美國駐墨西哥使館，把精力多用在尊重駐在國、增進兩國人民友好上，而不是挑撥離間、搬弄是非。這樣的表演騙不了任何人，只會搬起石頭砸自己的腳」。