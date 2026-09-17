香港銀行業最優渥福利沒了 滙豐取消新員工子女學費報銷

滙豐銀行香港總部。（路透檔案照）

為進一步推進集團成本削減計畫，彭博社報導，滙豐銀行（HSBC ）已取消向香港 新進員工及調職至香港的員工提供實施多年的子女教育福利。這項曾被譽為香港銀行業最優渥的福利之一，未來將不再向新入職的高層開放。

知情人士透露，現已享有該項福利的「第三職級」（Band 3）員工及董事總經理（MD）將不受影響，仍可繼續領取補助；然而，同職級的新進員工以及新調派至香港的員工，將不再享有此項教育津貼。

香港作為滙豐集團最大的業務市場，也是該行唯一向中高層員工提供子女學費補助的主要營運中心。該項福利待遇極佳，可報銷子女高達 95% 的學費；其中，每名子女就讀小學每年最高可獲 22 萬港元補助，就讀中學每年的補助上限更達 30 萬港元（約 3.82 萬美元）。

據悉，滙豐內部共有數百名員工享有這項優渥福利，每年相關支出高達數千萬美元，逐漸成為倫敦總部極力關注並希望檢討的成本之一。此外，該教育津貼亦不適用於旗下恒生銀行的員工。

對此，滙豐發言人回應媒體查詢時表示，集團一直致力於為香港員工提供公平、全面且具市場競爭力的薪酬與福利待遇。