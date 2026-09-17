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香港銀行業最優渥福利沒了 滙豐取消新員工子女學費報銷

世界新聞網╱即時報導
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滙豐銀行香港總部。（路透檔案照）
滙豐銀行香港總部。（路透檔案照）

為進一步推進集團成本削減計畫，彭博社報導，滙豐銀行（HSBC）已取消向香港新進員工及調職至香港的員工提供實施多年的子女教育福利。這項曾被譽為香港銀行業最優渥的福利之一，未來將不再向新入職的高層開放。

知情人士透露，現已享有該項福利的「第三職級」（Band 3）員工及董事總經理（MD）將不受影響，仍可繼續領取補助；然而，同職級的新進員工以及新調派至香港的員工，將不再享有此項教育津貼。

香港作為滙豐集團最大的業務市場，也是該行唯一向中高層員工提供子女學費補助的主要營運中心。該項福利待遇極佳，可報銷子女高達 95% 的學費；其中，每名子女就讀小學每年最高可獲 22 萬港元補助，就讀中學每年的補助上限更達 30 萬港元（約 3.82 萬美元）。

據悉，滙豐內部共有數百名員工享有這項優渥福利，每年相關支出高達數千萬美元，逐漸成為倫敦總部極力關注並希望檢討的成本之一。此外，該教育津貼亦不適用於旗下恒生銀行的員工。

對此，滙豐發言人回應媒體查詢時表示，集團一直致力於為香港員工提供公平、全面且具市場競爭力的薪酬與福利待遇。

精華 FAQ

  • 滙豐取消的是提供給香港新進員工及調職至香港員工的子女教育補助，過去可報銷大部分學費，屬於香港銀行業中極具吸引力的福利之一。

  • 目前已享有福利的第三職級（Band 3）員工與董事總經理（MD）不受影響，仍可按原安排領取補助；但新入職或新調派到香港者將不再適用。

  • 該補助最高可報銷子女95%學費，小學每年上限22萬港元、中學30萬港元，內部涉及數百名員工、年支出達數千萬美元，因此成為倫敦總部檢討的成本項目。

HSBC 香港

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