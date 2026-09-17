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港府譴責美借「黎智英案」污衊抹黑

新華社香港9月17日電
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黎智英（中）。（路透檔案照）
黎智英（中）。（路透檔案照）

香港特區政府17日強烈反對美國「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）內的政客，公然與反中亂港分子勾結，就黎智英觸犯危害國家安全罪行一案舉行所謂「聽證會」並作出失實言論及污衊抹黑。

特區政府發言人表示，國家安全是任何一個國家的頭等大事。每個國家都會根據本身的實際情況制定維護國家安全的法律，這既是以《聯合國憲章》為基礎的國際法和國際關係基本準則下，每個主權國家的固有權利，也是國際慣例。沒有一個國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。美西方不少國家，包括美國在內，均有其龐大而嚴密的國安法律體系。然而，這些國家及其政客，包括所謂的「美國國會及行政當局中國委員會」卻對香港特區維護國家安全的工作指手畫腳，盡顯其偽善和雙重標準。

發言人指出，任何藉「黎智英案」炒作詆毀香港特區法治和人權狀況的人，都是歪曲事實、顛倒黑白，其險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。

發言人表示，對於所謂「聽證會」上有反中政客再次叫囂，以所謂「制裁」妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，特區政府予以強烈譴責。特區政府所有相關官員無懼任何威嚇，會繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。

精華 FAQ

  • 港府主要反對美國CECC內政客就黎智英案舉行所謂聽證會，並發表失實言論、污衊抹黑香港特區。港府認為這些言論歪曲事實，別有用心。

  • 發言人指出，國家安全是任何國家的頭等大事，各國都有權按自身情況制定國安法。美西方包括美國也有嚴密國安法律體系，卻對香港指手畫腳，明顯雙重標準。

  • 港府強烈譴責有反中政客以制裁恫嚇維護國安的官員，認為此舉嚴重違反國際法和國際關係準則。特區政府並表示相關官員不會畏懼威嚇，將繼續履行維安責任。

香港 港府

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