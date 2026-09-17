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女銷冠也救不了銷量 保時捷在中國4年銷量腰斬

記者林宸誼／即時報導
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中國保時捷銷售牟倩文，日前公開表示個人銷量暫居保時捷全球第一，呼籲消費者購車助力...
中國保時捷銷售牟倩文，日前公開表示個人銷量暫居保時捷全球第一，呼籲消費者購車助力守住榜首位置，然而保時捷中國市場整體交付量持續走低，4年來銷量已邀展。(搜狐新聞)

中國保時捷銷售牟倩文，日前公開表示個人銷量暫居保時捷全球第一，呼籲消費者購車助力守住榜首位置，然而保時捷中國市場整體交付量持續走低，4年來銷量已腰斬。

快科技報導，回溯過往，中國市場曾是保時捷毋庸置疑的全球增長引擎。2021年保時捷在中國新車交付量達9萬5,671輛，創下近年銷量峰值。

但巔峰之後便是持續回落，自2021年起，保時捷在中銷量正式步入持續下行通道，頹勢逐年加劇。2025年保時捷在中國交付量跌至4萬1,938輛，較2021年近乎腰斬，市場體量大幅縮水。

進入2026年，保時捷的市場壓力並未緩解，反而進一步放大。上半年品牌在華累計新車交付量僅1萬4,501輛，年減32%，頹勢持續加劇。

保時捷方面表示，境內豪華車細分領域競爭激烈，整體市場環境壓力較大。品牌堅持價值優先於銷量的經營思路，境內沒有自建工廠，依靠歐洲產能安排生產，靈活調配產能的模式，在當前環境下成為一項優勢。

保時捷並非個例，同期多家海外豪華品牌交付同步下滑，2026年第2季，法拉利在海峽兩岸及香港市場交付185輛，年減32%；上半年累計交付440輛，年減13.%。

市場格局變化的核心因素，來自中國國產中高階新能源品牌對高階購車人群的分流。2026年上半年，極氪品牌平均客單價約人民幣35萬元，高於BBA在境內市場的平均成交價。

极氪9X車型成交單價突破人民幣53萬元，在人民幣50萬級高階乘用車市場站穩腳跟，持續收割高階消費人群。與此同時，賽力斯旗下問界M9表現尤為亮眼，曾連續兩個月蟬聯人民幣50萬級車型銷量冠軍。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔分析指出，國產新能源汽車早已擺脫「平價代步」的固有標籤，全面突破人民幣30萬元售價門檻，多款旗艦車型更是順利切入百萬級高端賽道，正面衝擊保時捷等傳統豪華品牌的核心客群。

從行業整體來看，境內豪華汽車市場整體體量趨於穩定，增量空間基本見頂，行業競爭徹底進入存量博弈階段。而國產高階新能源品牌的持續崛起與快速擴張，不斷分流傳統海外豪華品牌的存量用戶，曾經固若金湯的豪華車市場壁壘被徹底打破。

精華 FAQ

  • 主要因中國豪華車市場進入存量競爭，加上國產高階新能源品牌快速崛起，持續分流原本屬於保時捷等海外豪華品牌的高端消費者。

  • 2021年交付量達9萬5,671輛，之後一路回落，2025年降至4萬1,938輛；2026年上半年僅1萬4,501輛，年減32%，下滑趨勢未見緩解。

  • 極氪與問界表現最突出，極氪9X成交單價突破53萬元，問界M9也曾連續兩個月拿下50萬級車型銷量冠軍，直接搶走高端客群。

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