黎智英女兒罹癌化療 黎崇恩：盼中方思考人道釋放意義

香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透）

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 的兒子黎崇恩今天在美國國會聽證會指出，家人黎采近期罹癌展開化療，希望中方思考人道釋放對病患與78歲長者的意義，讓黎智英在最艱難時刻陪在女兒身旁。

78歲的黎智英2020年因危害國家安全等罪被捕，2026年初被判刑20年，女兒黎采近期證實罹癌。兒子黎崇恩16日出席美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）聽證會，呼籲中國當局釋放父親，讓健康不佳的父女能夠團聚。

黎崇恩表示，上周黎采在倫敦開始化療，父親在高度維安的獄中得知女兒罹癌，他無法握住她的手，她衷心希望父親與她共同抗癌。希望中國官方思考人道釋放，對她及一位78歲受盡煎熬長者的意義。

他說，父親幾乎是香港獄中最高齡的，並被判20年刑期，如果不盡快釋放很可能死在獄中。一周後中國國家主席將到訪華府，他們的訴求很簡單，父親不是威脅，身陷囹圄讓他成為不義的象徵，死在監獄更將是恥辱。讓黎智英回家與家人團聚，在最艱難時刻陪在女兒身旁。

委員會共同主席史密斯（Chris Smith）表示，黎案提出言論自由基礎的意義為何、當前香港新聞自由及攸關法治等嚴肅問題。

白宮指中國國家主席習近平將於24日在華府進行國是訪問，川普5月訪問北京後曾向習近平當面提出釋放黎智英，但在訪問中指出，反應不正面，不感樂觀。