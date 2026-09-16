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AI時代還要學英語嗎？中國再掀論戰

中央社台北16日電
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一場每隔幾年就會在中國重新浮出水面的辯論：學校是否應該削減英語必修課，近日再因A...
一場每隔幾年就會在中國重新浮出水面的辯論：學校是否應該削減英語必修課，近日再因AI的興起而掀起討論。（路透）

一場每隔幾年就會在中國重新浮出水面的辯論：學校是否應該削減英語必修課，近日再因AI的興起而掀起討論。討論開始於數學老師湯家鳳在社群媒體上公開呼籲，應將英語剔除出中小學及大學的核心必修科目。

湯家鳳說，孩子們甚至在還沒有掌握母語之前就開始拚命學習英語，他並稱，中國人應該停止「崇洋媚外」。

紐約時報報導，隨著人工智慧（AI）翻譯工具的進步，以及年輕人面臨畢業後前途未卜的局面，這位教師的帖子在網上引發辯論。

自20世紀70年代末以來，中國一直將英語作為與數學、語文並列的三大核心科目之一，將其視為向世界開放的關鍵政策。

一些家長和老師認為湯家鳳的建議令人耳目一新。全國統一的英語課程側重於語法和考試，卻未能使許多學生真正掌握英語。一些網友表示，在課業負擔沉重的情況下，學生把時間花在其他科目上效果會更好。

但對另一些人來說，降低英語的優先地位無異於倒退。而且，湯家鳳的措辭觸動了人們的敏感神經。北京全球化智庫的外交政策分析師王子辰表示，在中國，「崇洋媚外」是一個極具煽動性的詞語。

環球時報前總編輯胡錫進也加入論戰，認為這個問題正被一些試圖宣揚民族主義的人政治化。「公眾千萬別上他們當，我也希望教育部門別搭理他們」。

中國政府尚未對有關英語教育的辯論發表評論，但近年來，中國部分學校一直在縮減英語要求。2021年，上海教育部門為減輕學生壓力，禁止對小學生進行英語期末考試。一位政府顧問也曾建議將英語從大學入學考試中取消，因為智慧型手機上的機器翻譯可以有效地解決大多數人的語言障礙。

人工智慧的最新進展加速了教育體系從優先重視英語向其他方向轉型。今年7月，深圳一所研究型大學宣布將逐步取消英語語言課程，理由是人工智慧能夠實時生成翻譯。

有跡象表明，對英語投入的減少已經產生了影響。根據國際教育公司英孚（English First）發布的一項排名，在2025年，中國在123個國家中的英語熟練度排名第86位，較2020年的第38位有所下降。

根據四川省一位英語老師在社群媒體上發布的一段影片，一些家長也希望取消對英語課的要求，因為他們對英語的教學方式感到失望。她在影片中說，對於許多學生來說，花在學習英語上的時間和精力並未能使他們達到足以熟練運用英語的水準。

但廣東省的英語教師辛德瑞拉．黃（Cinderella Huang）表示，英語不夠流利仍然是很多人使用頂級人工智慧模型、在國外通行以及就讀許多全球排名最高大學的障礙，取消英語作為核心科目只會拉大貧富差距。

「富人將繼續聘請英語家教，把孩子送到國際學校，」她說。「但對於沒有錢的孩子來說，在學校學到的英語就是他們唯一的窗口。」

精華 FAQ

  • 爭論起點是數學老師湯家鳳在社群媒體公開呼籲，主張把英語從中小學與大學核心必修科目中剔除，並批評中國學生過早投入英語學習，隨後引發廣泛討論。

  • 支持者認為現行英語教學過度偏向語法與考試，學生未必真正學會使用英語；在課業負擔沉重下，應把時間轉向其他科目，而AI翻譯工具也讓語言障礙看似更容易解決。

  • 反對者認為英語仍是使用頂級AI模型、出國交流與進入世界名校的重要門檻；若取消核心地位，富人仍可靠家教和國際學校維持優勢，反而會讓弱勢家庭更難翻身。

紐約時報 社群媒體

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