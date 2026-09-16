南京博物院文物醜聞 前院長徐湖平受賄遭判刑3年

新華社16日報導，南京博物院前院長徐湖平因受賄罪被判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣20萬元。圖／取自微博

南京博物院（南博）2025年爆出藏品管理爭議，前院長徐湖平被舉報涉及盜竊、走私大批文物，並被指將多件書畫贈送給各級官員，引發關注。時隔數月，南博受贈文物管理問題調查處理結果16日公布。江蘇省有關部門指出，相關責任單位和人員已被依規依紀依法處理，南博前院長徐湖平因受賄罪被判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣20萬元（約3萬美元）。

新華社16日報導，江蘇省有關部門表示，南京博物院相關受贈文物管理問題所涉責任單位和人員已被依規依紀依法處理。報導指，徐湖平利用擔任南京博物院常務副院長、院長等職務上的便利，為他人在承接工程、促成商業合作等方面提供幫助，收受他人財物，犯受賄罪，被依法判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣20萬元。

此前，根據南京博物院相關受贈文物管理問題調查情況，已依規依紀依法給予徐湖平開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇。原省文化廳、省文物局、南京博物院、原省文物總店張某等相關責任人，因履職不力或執法監督責任不到位，對違規調撥、銷售書畫等問題負有相應領導或直接責任，分別給予開除、撤職、降級、黨內嚴重警告、黨內警告、調整職務及批評教育等處理。

報導再指，江蘇省文旅廳、省文物局、南京博物院在向省委省政府作出深刻檢查的同時，認真汲取教訓，正在舉一反三在全省範圍內深入推進國有博物館館藏文物安全管理專項治理，切實改進完善文物管理制度，守牢文物安全底線。

南博文物管理爭議於2025年爆發，起因是收藏家龐萊臣後人發現，家族上世紀50年代捐贈給南博的珍貴古代書畫中，有5件疑似失蹤，其中包括明代畫家仇英作品「江南春」。該畫後來出現在拍賣市場，引發關注。據陸媒當時報導，龐氏家族曾就相關文物問題提出質疑，南博則表示，龐家捐贈的137件畫作中，包括「江南春」在內有5件經專家組鑑定為「偽作」，不宜入藏。

此後，南博文物典藏部退休員工郭禮典在社群發布影片，實名舉報徐湖平涉及大批文物問題，並指「江南春」當年被鑑定為「贗品」與徐湖平有關。郭禮典並稱，徐湖平任職期間曾擅自取出大量珍貴文物，並指控他將館藏文物鑑定為「贗品」後低價出售，再轉手牟利。

事件受到關注後，中國國家文物局2025年12月表示高度重視，並成立工作組赴南京調查；江蘇省委、省政府也通報，由紀委監委、文物等多部門組成調查組深入調查。