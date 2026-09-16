澳女將失禁奪冠後 北京HYROX道歉 退費給受影響選手

2026年HYROX體能耐力賽北京站日前驚爆嚴重公共衛生爭議，一名澳洲女選在比賽中腹瀉失禁，污染賽道，並完成比賽並奪冠。HYROX官方16日承認工作疏失並致歉，承諾全額退還受影響選手的報名費。極目新聞

2026年HYROX體能耐力賽北京站日前驚爆嚴重公共衛生爭議，一名澳洲 女選在比賽中腹瀉失禁，污染賽道，並完成比賽並奪冠。HYROX官方16日承認工作疏失並致歉，除了承諾全額退還受影響選手的報名費外，也宣布已緊急更新生物污染應急處置預案，以防類似事件再度發生。

上觀新聞報導，針對9月12日當天賽道衛生遭污染事件，HYROX中國團隊，向受影響運動員發送致歉聲明郵件，坦承現場意外發生時未能及時安排涉事選手離開賽道，導致其他參賽者的賽事體驗受損。

為展現誠意，主辦方宣布針對兩類選手進行全額退費：第一類為9月12日14點40分前已出發但截至該時刻仍未完賽者；第二類為9月12日14點40分至20點40分批次出發的所有運動員。若選手在10個工作日內未收到退款，可直接聯繫官方客服信箱處理。

除退款方案外，主辦方強調現場團隊已在事件發生後第一時間完成全面消毒殺菌作業，並於當天完成賽道地毯的更換。同時，HYROX官方正式更新「生物污染應急處置預案」，針對極端身體不適與公共衛生風險新增賽道管理、賽事暫停、現場干預及成績判定規則。

回顧9月12日當天賽況，爭議發生於女子「精英單人組」賽程中。澳洲選手Joanna Wietrzyk在競技過程中突發嚴重腹瀉失禁，排泄物沾染雙腿、賽道地毯及比賽器械。

然而，現場工作人員並未及時介入或暫停比賽，該選手隨後帶著穢物繼續完成後續賽事並順利奪冠。賽後她更在社群平台發文表示「贏了就是贏了」（A win is a win），此舉隨即引發各界強烈批評，質疑行為不僅喪失體育精神，更為現場其他運動員帶來嚴重的健康風險與公衛危機。