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中國多所大學財政壓力下要過緊日子 教師降薪受矚

中央社台北15日電
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中國多所大學近期要求「厲行節約、過緊日子」。由於大學預算逐年被刪減，財政壓力增加，社群媒體上出現許多大學教師遭到降薪的消息，引發關注與熱議。

陸媒澎湃新聞今天報導，北京林業大學計劃財務處9日發出「北京林業大學堅持厲行節約、過緊日子的實施意見」，要求「把錢花在該花的地方」，對出差、會議、培訓等都做出規定，還要求公務接待與加班餐能省則省，同城公務活動不安排公務接待。

安徽建築大學8月即發布「關於進一步加強財會監督 堅持過緊日子的若干具體措施」，對科研業務餐費明確規定不得報銷菸酒、高檔菜肴等，發票內容必須確實。

本月9日，山西財貿職業技術學院召開「過緊日子」精神傳達暨預算內控推進專題工作會議，也要求嚴格執行公務接待、差旅、會議、宣傳物料製作等方面硬性規定，還要求會議不擺放茶歇水果、展板禁用高成本工藝等。

微信公眾號「河南高教」此前報導，中國科學技術大學去年7月召開的2025年預算工作領導小組會議上，校長常進就強調當前學校資金面臨壓力。

報導說，包含「雙一流」大學在內，多所大學2025年財政預算在減少。中國人民大學2025年預算總收入為人民幣91.73億元（約13.7億美元，下同），相比2024年減少8.16億元；雲南大學相比2024年減少8.01億元；

福州大學縮減6.77億元。

此外，中央民族大學、中國科學技術大學、中國石油大學（華東）、中南財經政法大學等校的財政經費，均有不同程度減少。

2025年底，「國務院關於財政高等教育資金分配和使用情況的報告」提到，嚴格預算編制管理，推進支出標準建設，強化支出標準運用，不折不扣落實過緊日子要求，嚴控一般性支出。

在中國社群媒體上，今年以來有關大學教師遭降薪的消息更多。

5月，問答網站「知乎」一則提問引發全網熱議：「某高校管理崗7級教師2025年年終績效僅8400元，而去年這一數字還是2萬左右。」

大專院校教師的社交圈更多人抱怨：雙非院校（非重點學校）科研獎勵砍半、超課時補貼直接取消；甚至有教師因無法完成考核，績效變成負數，要從薪資裡倒扣。

精華 FAQ

  • 主要原因是高校預算逐年被刪減，財政壓力持續加大。為了控制支出、把錢花在必要處，許多學校開始要求嚴格節約，連公務接待、差旅與會議開支都加以限制。

  • 北京林業大學要求壓縮出差、會議、培訓及接待支出，同城公務活動不安排接待；安徽建築大學限制科研業務餐費報銷；山西財貿職業技術學院則要求會議不設茶歇水果。

  • 文中指出多所高校2025年財政預算下降，部分學校經費減幅明顯；社群平台也出現教師降薪、科研獎勵砍半、超課時補貼取消，甚至績效變負數要倒扣薪資的討論。

河南 社群媒體

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