香港珠寶展百萬原石遭竊 國際盜賊得手後落網

圖為今年3月4日，由香港貿易發展局主辦的第42屆香港國際珠寶展在香港會議展覽中心舉行，買家在展覽中觀看商品。（中新社）

香港 年年辦國際珠寶展，次次都有國際珠寶大盜現身。9月珠寶首飾展剛開幕，就有北非盜賊在酒店得手，盜走價值百萬港元的珠寶原石，但很快被港警捕獲，珠寶原石也起回。

香港每年有兩個國際珠寶展，包括3月的香港國際珠寶展與鑽石、寶石及珍珠展，9月的香港珠寶首飾展覽會。

今次香港珠寶首飾展14至20日，先後在香港機場的亞洲國際博覽館和香港島的香港會展中心舉行。其中亞洲國際博覽館展事聚焦寶石、鑽石、珍珠等原材料，今次案中被盜的正是原石。

香港警方說，13日下午約2點，接獲報案，1名29歲斯里蘭卡籍男子經香港國際機場到港參加珠寶展覽，於機場附近1間酒店登記入住期間，另一名外籍男子趁他在大堂休息時，搜掠其背囊，盜去用作參展約值百萬港元的珠寶原石，隨即逃離現場。

據事主稱，當時他將裝有珠寶原石的背囊，放在身旁的行李箱上，由於時間尚早，在酒店等候房間期間躺在大堂休息及睡著，涉案男子趁機將背囊取走到附近，掠去珠寶後將背囊放回原位，事主個多小時後睡醒才發覺。

香港機場警區刑事情報及支援組督察李俊謙說，機場警區刑事部立即展開深入調查及情報分析，並翻查大量閉路電視，包括「銳眼計劃」系統，迅即鎖定涉案男子身分，於當晚8時在青衣1酒店將他拘捕，並在其酒店房內起回所有失物，被捕32歲男子是阿爾及利亞籍，涉嫌盜竊正被扣留調查。

香港機場警區副指揮官署理警司黃遠司說，因應最近珠寶展覽會，警方亦已加派人手高調巡邏及加強情報分析，防止罪案發生。呼籲參展商提高警覺，時刻看管貴重珠寶及展覽品，採取適當保安措施，切勿讓財物離開視線範圍，亦不應隨意透露存放位置，以免賊人有機可乘。