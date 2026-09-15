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浙江披薩店員工狂撒頭皮屑「加料」 遭立案調查

記者林宸誼／即時報導
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浙江杭州尊寶批薩濱河廣場門市，日前發生一名員工故意將頭屑抖落到做好的批薩上，現場...
浙江杭州尊寶批薩濱河廣場門市，日前發生一名員工故意將頭屑抖落到做好的批薩上，現場無人制止。杭州市拱頂區市場監理局15日回應，已於14日上午約談門市負責人，對門市立案調查，相關調查仍在進行中。快科技

浙江杭州尊寶披薩濱河廣場門市，日前發生一名員工故意將頭屑抖落到做好的披薩上，現場無人制止。杭州市拱頂區市場監理局15日回應，已於14日上午約談門市負責人，對門市立案調查，相關調查仍在進行中。

快科技報導，尊寶披薩濱河廣場門市的一段後廚影片，在網路上引發熱烈討論。影片中一名員工故意將頭皮屑抖落到做好的披薩上，現場無人制止。隨後有陸媒聯繫到涉事店鋪，工作人員表示，披薩並未對外餐，事後已經丟棄，店內相關監視畫面也已保存，目前正配合警方調查。

目前，涉事門市已關閉。尊寶批薩14日發布通報，表示該行為屬於員工個人突發行為，門市已報警並調取完整監控，全大陸門市同步進行食品安全排查。

通報內容表示，針對網傳我司某加盟門市的相關影片，尊寶披薩高度重視。影片中呈現的系員工個人突發行為，已報警處理，是否有精神異常，行為已嚴重違反食品安全底線。

尊寶批薩強調非常痛心，涉事者的個人行為已經嚴重危害到他人的生命安全與社會的秩序穩定，涉事門市已立即停業，調取完整監控還原全部事實，全力配合市場監管部門調查。

對於這次事件，無論是否存在其他背景，傷害消費者的行為絕不能原諒！同時，感謝平台「明廚亮灶」的監管機制，第一時間給尊寶披薩做了提醒與制止，以免錯誤與影響進一步擴大。

涉事門市所屬地的杭州市拱頂區市場監管局15日就此事回應稱，14日上午已約談門市負責人，市場監管部門已對該門市立案調查，相關調查還在進行中。

尊寶披薩是杭州千尊飲食連鎖有限公司旗下品牌，成立於1998年，公司官網顯示，截至2026年，尊寶披薩在全大陸已有3000+家門市。

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於一名員工在後廚故意把頭皮屑抖落到已做好的披薩上，且現場無人制止。影片外流後引發衛生疑慮，也使門市管理與食品安全責任受到質疑。

  • 涉事門市已關閉停業，店方表示披薩未對外販售且已丟棄，並保存監視畫面配合警方調查。尊寶披薩也發布通報，強調已報警並在全大陸門市同步排查食品安全。

  • 杭州市拱頂區市場監管局表示，已於14日上午約談門市負責人，並對該門市立案調查。目前相關調查仍在進行中，後續將依查證結果進一步處理。

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