中國8月汽車銷售衰退18.5% 預估9月更慘
中國國家統計局公布8月社會消費品零售總額人民幣3兆9824億元，年增0.4%，其中，汽車類零售額年減高達18.5%，降幅擴大，分析師預估9月降幅還會再擴大。
澎湃新聞報導，東方首席宏觀分析師王青認為，汽車銷售下滑繼續對社零整體增速產生較大拖累，其背後原因是新能源車購置稅免稅政策退坡、前期以舊換新政策透支居民購車需求等。
乘聯會數據顯示，燃油車是重災區，8月燃油車零售暴跌40%，9月首周燃油車生產年降47%，批發端更是下降53%，主要原因是高油價持續壓制，受美伊衝突影響，國際油價走高，9月中國國內成品油價格預計繼續上調，燃油車需求仍難好轉，此外，車企促銷戰加劇，多家車企9月開啟促銷，但效果有限，價格戰可能進一步擠壓行業利潤。
中國國家統計局總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，居民消費能力和消費意願還有待進一步增強，優質商品和服務供給還需要進一步提升。
展望下階段消費形勢，王青表示，由於去年同期基期走高，9月汽車零售額年降幅可能進一步擴大，並將繼續拖累社零整體增速，預計9月社會消費品零售年增率0.3%左右，往後看，考慮到出口高增勢頭存在放緩可能，政策面將更加著眼於提振內需，促消費政策有望進一步加力，並帶動消費邊際改善，疊加去年同期以舊換新補貼政策效果減弱帶來的基期下沉，預計第4季社零增速將有所回升，但總體仍將處於偏低增長區間。
8月中國社會消費品零售總額達人民幣3兆9824億元，年增0.4%，但汽車類零售額年減18.5%，且降幅明顯擴大，顯示汽車已成拖累整體消費的重要因素。 分析師認為，去年同期基期偏高，加上新能源車購置稅免稅政策退坡、以舊換新提前透支需求，疊加油價走高與促銷效果有限，9月汽車零售年減幅恐進一步擴大。 短期內社零仍受汽車銷售拖累，9月社零年增率估約0.3%；但若後續促消費政策加力，且去年同期基期下沉，第4季社零增速有望回升，只是整體仍偏低。
精華 FAQ
8月中國社會消費品零售總額達人民幣3兆9824億元，年增0.4%，但汽車類零售額年減18.5%，且降幅明顯擴大，顯示汽車已成拖累整體消費的重要因素。
分析師認為，去年同期基期偏高，加上新能源車購置稅免稅政策退坡、以舊換新提前透支需求，疊加油價走高與促銷效果有限，9月汽車零售年減幅恐進一步擴大。
短期內社零仍受汽車銷售拖累，9月社零年增率估約0.3%；但若後續促消費政策加力，且去年同期基期下沉，第4季社零增速有望回升，只是整體仍偏低。
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