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羅永浩轟冰淇淋品牌「野人先生」難吃 被罵「攻擊性人格」

中國新聞組／即時報導
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羅永浩吐槽野人先生太難吃。（取材自微博）
羅永浩吐槽野人先生太難吃。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羅永浩評價野人先生冰淇淋一般且偏貴，甚至直言難吃。
  • 重點二：昔日合夥人黃斌翻舊帳，批評羅永浩愛裝受害者與情緒化。
  • 重點三：野人先生面對負評低調應對，網友則憂再掀羅永浩式輿論風暴。

微博大V羅永浩又因「毒舌」掀議，這次從西貝風波轉戰近期竄紅的冰淇淋品牌「野人先生」。他12日在社群平台直指野人先生「很一般」，考量價格甚至「難吃」，還稱口感不如已破產拍賣的鍾薛高。他的消費心得不只引發網友熱議，昔日創業夥伴黃斌也突然開砲，罵羅永浩吹牛成性、長期活在幻想中、「天生攻擊性人格」，讓事件從冰淇淋口味一路延燒到兩人20年前的創業恩怨。

羅永浩在文中強調，這只是一般消費者的正常評價與疑問，並非刻意針對品牌，希望外界不要過度解讀，更不要將他的發言說成「下黑手」，最後附言警告「不要惹我」。因羅永浩曾因公開評論西貝引發巨大輿論風暴，因此這次點名野人先生，很快被網友拿來比較。

被羅永浩點名的野人先生，是中國近年冰淇淋市場黑馬。品牌前身為2011年在北京五道口創立的「野人牧坊」，2015年開始推出義式手工冰淇淋Gelato，2024年正式更名為「野人先生」並開放加盟。品牌主打「當天現做、不隔夜」，除了傳統冰淇淋口味，也推出東北大米、羽衣甘藍等較具話題性的創新口味。

從價格來看，野人先生單球約28元、雙球約38元，屬於中高端冰淇淋。公開資料顯示，品牌2024年新增門店244家，2025年更一口氣增加916家。創辦人崔漸為今年8月受訪時透露，目前品牌門店總數已超過1600家。

面對突如其來的負評，野人先生採取低調處理。品牌官方帳號至今未發表公開聲明，也未直接反駁羅永浩；有媒體致電客服，對方僅表示會紀錄意見回報管理層。

有趣的是，野人先生官方微博評論區反而湧入不少網友提醒「不要回答」，並拿羅永浩此前與西貝的爭議當作前車之鑑，認為如果品牌直接與羅永浩隔空交鋒，反而可能讓事件持續升溫。不過，也有網友認為冰淇淋口味本來就很主觀，不能單憑一次試吃經驗否定整個品牌。

就在野人先生風波持續發酵之際，羅永浩昔日合夥人黃斌突在社群平台發文開砲，翻出兩人早期創業往事。黃斌指稱，羅永浩習慣將自己置於受害者位置，把商業評論包裝成情緒宣洩，並提及當年「老羅英語」經營陷入困境時，曾由他接手新中關大廈未到期的教室，替羅永浩減少損失；此外，他也指控羅永浩管理公司時情緒化，甚至曾摔鍋砸碗、斥責員工。

一向敢於公開發聲的羅永浩，這次面對昔日合作夥伴突然翻舊帳，卻罕見沒有正面回應，反而讓外界更加關注兩人這段早期創業恩怨，也讓野人先生引發的風波再添話題。

野人先生的冰淇淋被羅永浩批評難吃。（取材自快科技）
野人先生的冰淇淋被羅永浩批評難吃。（取材自快科技）

精華 FAQ

  • 他在社群直指野人先生「很一般」且考量價格甚至「難吃」，還拿鍾薛高作比較。因他先前評論西貝曾掀輿論風暴，這次發言立刻被放大檢視。

  • 野人先生前身為2011年創立的野人牧坊，主打義式手工Gelato與當天現做、不隔夜。2024年更名後開放加盟，近兩年門店數快速擴張，成為冰淇淋市場黑馬。

  • 黃斌是羅永浩昔日創業夥伴，他翻出早年合作往事，指控羅永浩愛把自己放在受害者位置、情緒化管理公司。這使事件從冰淇淋口味爭議，延伸到兩人20年前的創業恩怨。

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