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富豪徐波傳有300子女 被爆美國仍有24孕母「輪番生產」

中國新聞組／即時報導
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中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波。(取材自微博)
中國遊戲公司多益網絡創辦人徐波。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

美國媒體揭露富豪徐波在美國同時雇用約24名代理孕母，疑藉代孕大量生子並取得美國公民身分，因制度漏洞引發白宮與共和黨人士關注。

美國CBS揭露，一名單親媽媽「茱蒂」(Judy)簽約為一名單身男子代孕後，才得知對方竟同時雇用了大約24名代理孕母「輪番生產」，這名準父親正是自稱多益網絡董事長的「中國首父」富豪徐波。此事件一舉擊中美國商業代孕缺乏聯邦法規監管的漏洞，促使白宮共和黨政治人物關注，紛紛提議修法限制代孕條件或廢除出生公民權制度。

美國之音報導引述哥倫比亞廣播公司報導，獨力撫養7歲女兒的「茱蒂」因經濟需求，透過社交媒體廣告與代孕機構Patriot Conceptions簽約，酬勞為12萬美元。簽約後她才得知對方同時雇用約24名孕母，「一次生這麼多孩子，真的很多」，她至少五次嘗試約見準父親均告失敗。

48歲的徐波去年底被前女友的「二妞媽」爆料他共有300名子女，並稱自己與徐波育有11名子女；加州洛杉磯郡高等法院家事法庭2023年審理一起代孕相關案件時，曾傳喚徐波出席閉門庭訊，徐波透過視訊表示希望藉代孕在美國生下約20名兒子，培養成為事業接班人，法官裴爾曼(Amy Pellman)認為徐波將代孕當作工具而非出於為人父母的動機，最終駁回其親權主張。

徐波被爆在美代孕生逾百子，圖為網上流傳的徐波子女合照圖。（取材自微博）
徐波被爆在美代孕生逾百子，圖為網上流傳的徐波子女合照圖。（取材自微博）

徐波大舉代孕的行為隨即引發美國政界強烈反彈。白宮官方帳號「快速反應47」(Rapid Response 47)轉發報導並強調徐波藉此讓子女取得美國公民身分；佛羅裡達州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)痛批主張此行為受憲法保障的想法相當荒謬；先前曾提出憲法修正案的聯邦參議員蘭德·保羅(Rand Paul)則再度呼籲應立法終止出生公民權。

報導指出，美國作為發達國家中唯一商業代孕合法地、卻缺乏統一聯邦法律規範的制度缺口。

代理過代孕案件的律師布里斯曼(Melissa Brisman)直言，目前全美沒有法律規定準父母可以使用多少代孕，導致一對父母在不同州同時雇用20位不知情的孕母完全合法卻極不道德。

布里斯曼指出，儘管美國憲法第14修正案保障出生公民權，且最高法院於今年6月裁定維持該原則、擊退了川普試圖限制憲法權利的行政命令，但在每年約一萬名代孕嬰兒誕生的龐大產業下，監管漏洞與國安疑慮已成為華府不得不面對的棘手課題。

精華 FAQ

  • 報導指出，徐波不只聘請1名代理孕母，而是同時雇用約24名孕母輪番生產，目的是在美國大量生子。這種做法被認為利用了商業代孕與制度監管的漏洞。

  • 茱蒂原本因經濟壓力，透過社群廣告與代孕機構簽約，酬勞為12萬美元；簽約後才發現對方同時聘用約24名孕母。她多次想見準父親都失敗，才驚覺情況異常。

  • 因為事件牽涉商業代孕缺乏聯邦規範，也被指可能藉出生公民權取得美國國籍。白宮、德桑蒂斯與Rand Paul都公開批評，並再度呼籲限制代孕或廢除相關制度。

白宮 共和黨 代理孕母

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