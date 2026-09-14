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贏就是贏？HYROX選手失禁完賽 央視批罔顧公共衛生

香港中通社9月14日電
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HYROX健身大賽在泰國舉辦的檔案照；非新聞提及賽事。（美聯社）
HYROX健身大賽在泰國舉辦的檔案照；非新聞提及賽事。（美聯社）

9月14日，中國官媒央視評論「HYROX北京站選手失禁完賽事件」指出，真正的體育拼搏不應罔顧公共衛生與他人權益。

央視評論指出，該事件折射出行業高速擴張下效益與規範的矛盾，暴露出部分商業賽事規則體系不健全，規則漏洞不僅損害選手健康，還會動搖賽事公平根基。

當天，賽事主辦單位HYROX全球官方亦發布聲明回應賽道污染事件，稱因精英與大眾賽事方案混淆，導致生物污染防護流程出現歧義。官方表示將傾聽社群質疑並承擔改進責任，但強調憤怒不應針對運動員，絕不容忍暴力威脅或煽動傷害運動員的行為，違者將被永久禁止參加所有HYROX賽事。

➤➤➤ HYROX北京站／澳洲女選手失禁 滿腿排泄物完賽…還奪冠

對此，有網友質疑該聲明傲慢且威脅發聲者，認為賽事方不能只對精英運動員負責，而應保障所有參賽者的健康與安全。

事件起因於9月12日的HYROX北京站女子精英組比賽。澳大利亞選手、世界紀錄保持人Joanna Wietrzyk在比賽中突發腹瀉失禁，腿部沾滿污物但未退賽，最終奪冠。其排泄物污染了賽道、雪橇墊及地膠等區域，導致後續超1000名參賽者在被污染的場地上繼續比賽。賽後，Joanna在社群平台發文稱「贏就是贏」，但未就污染賽道及影響他人體驗作出解釋或道歉。

針對衛生爭議，HYROX中國於12日發布說明稱，事發後籌委會第一時間對涉事區域封閉隔離並全面清消，相關器材已撤場並按規範處理廢棄物。當日賽事結束後，將更換地毯並開展全場深度清消，以保障參賽者的安全與良好體驗。

精華 FAQ

  • 央視認為，真正的體育拼搏不應罔顧公共衛生與他人權益；此事也反映商業賽事在快速擴張下，規範與效益之間出現失衡。

  • 因為選手排泄物污染賽道後，後續超1000名參賽者仍在受污染場地比賽；此外，外界也質疑官方聲明只顧精英組，忽視所有參賽者安全。

  • HYROX全球官方表示會檢討生物污染流程，並嚴禁任何對運動員的暴力威脅；HYROX中國則稱已封閉污染區、全面清消，賽後也會更換地毯並深度消毒。

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