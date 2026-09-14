中秋、國慶連著放 中國超50所大學宣布連休13天

圖為北京南站2025年9月30日迎來十一長假客流高峰。（中新社）

中國今年中秋 節放假3天（9月25日-27日）、國慶「十一長假」放7天（10月1日-7日），中間卡著3天上班日（9月28日-30日），據統計，已有超過50所大學和眾多企業宣布彈性上班，讓學生及員工一連休假13天，比春節 更長。

據第一財經報導，近日河北建築工程學院發布關於2026年中秋節、國慶日放假安排的通知，9月25日至10月7日放假，共13天，9月20日、10月10日、10月11日補班。

此外，南京航空航太大學、黑龍江大學、牡丹江醫科大學、長春大學、長春工業大學、北京科技大學、湖北恩施學院、河北地質大學等一大批大學也公布了假期安排，將中秋、國慶假期合併連放，時長共計13天。

根據不完全統計，中國目前已有超過50所大學宣布中秋、國慶連休13天。

企業方面，近日合肥一家公司宣布今年中秋國慶公司連放13天假。該公司相關負責人表示，多放3天假不扣工資不用調休，「讓大家開開心心去玩，回來再好好上班」。

此外，北京、江蘇昆山等地均有企業宣布中秋國慶連休13天。廈門一企業宣布中秋國慶連休13.5天。

據指出，將中秋、國慶合併放假，一個重要因素是考慮異地學生的求學實際，減少來回奔波，耗費路費體力。湖北恩施學院在「致家長的一封信：13天假期，以陪伴為引，共赴成長學習之旅」中表示，本次假期調整，出於今年中秋與國慶假期間隔較短。異地學子若分兩次往返家校，不僅路途勞累、耗費精力，也會增加家庭出行負擔。

報導指出，彈性、錯峰的假期安排，既能緩解學生出行壓力，也為文旅消費和家庭團聚創造了空間。此外，今年「請3休13」的拼假公式也給不少上班族打開了新思路。

「同程」旅行機票預訂資料顯示，9月25日至9月30日之間出發的1200公里以上長線機票預訂熱度，較去年同期顯著上升。

「去哪兒」旅行資料顯示，中秋首日搶跑起飛機票價格較國慶首日低3成，返鄉探親、3小時以內「微度假」、長線追秋旅客疊加。雙節更多人分段出行，預訂2個及以上目的地機票的旅客同比去年提升25%。