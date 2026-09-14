我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人被騙200多億…囚犯有特權 喬州成犯罪大本營

改善學生長期曠課 紐約公校設拒學聯絡員 恐添教師負擔

中國科學團隊解析小鼠全部染色體 補齊「最後一塊拼圖」

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國西湖大學的科研團隊，首次解析小鼠全部染色體。圖／取自京報網
中國西湖大學的科研團隊，首次解析小鼠全部染色體。圖／取自京報網

中國西湖大學「遺傳物質表達與重構」全國重點實驗室俞曉春團隊，成功解析了完整的端粒到端粒小鼠Y染色體序列，建構出覆蓋小鼠全部染色體的參考序列，等同補齊小鼠基因組研究的「最後一塊拼圖」，相關研究成果日前刊發在《科學》（Science）期刊。

據中國媒體科技日報客戶端，俞曉春表示，小鼠是生科領域應用最為廣泛的模式生物之一，其基因組與人類高度同源，從疾病解析、新藥研發到發育及遺傳相關的大量研究，絕大多數生科問題的探尋，通常會先在小鼠身上尋找線索。

因此，小鼠基因組參考序列的完整程度，直接關係相關研究結果的可靠性與精準度，也影響人類生命健康相關探索的廣度與深度。

報導指，2024年，俞曉春團隊已完成小鼠19條常染色體與X染色體的端粒到端粒組裝工作，相關成果也於同年在Science發表，唯獨雄性小鼠特有的Y染色體一直未能完整解析。

中新社11日的報導提到，小鼠Y染色體超過90%的序列由高度重複單元構成，傳統測序技術無法辨析它們的各自歸屬，也無法確定其排列順序。同時，Y染色體末端還存在偽常染色體區（PAR），與X染色體在此處高度同源，在減數分裂中，X與Y須在此配對、交換遺傳物質。極高的相似性極易導致資料「張冠李戴」。

透過研究，俞曉春團隊最終獲得全長95.21Mbp（9,521萬鹼基對）的高品質Y染色體序列，新增8.70Mbp（870萬鹼基對）先前未被鑑定的序列，填補了舊版參考基因組中約9%的空白。基於完整序列，團隊新確認了120個蛋白編碼基因，使蛋白編碼基因的總數上升到273個，遠多於人類Y染色體。

俞曉春指，這說明小鼠Y染色體攜帶的遺傳指令遠比預想豐富，為未來研究雄性生殖與發育提供了重要線索。另外，研究還發現，小鼠Y染色體的著絲粒區域缺失了一段關鍵錨定序列。這解釋了Y染色體易在細胞分裂中脫落的原因，為老年男性血細胞Y染色體丟失現象提供證據。

精華 FAQ

  • 研究團隊成功解析完整的端粒到端粒小鼠Y染色體序列，並與先前已完成的19條常染色體及X染色體整合，建構出覆蓋小鼠全部染色體的參考序列。

  • 因為小鼠Y染色體超過90%序列由高度重複單元構成，傳統測序技術難以判定各片段歸屬與排列順序；末端PAR區又與X染色體高度同源，容易造成比對錯配。

  • 團隊新確認120個蛋白編碼基因，使總數達273個，顯示Y染色體遺傳資訊比預期更豐富，也為雄性生殖、發育研究及老年男性血細胞Y染色體丟失機制提供重要線索。

上一則

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

延伸閱讀

幫川金絲猴拍「證件照」 研究3年證實：臉愈寬愈好鬥

幫川金絲猴拍「證件照」 研究3年證實：臉愈寬愈好鬥
罹漸凍症？49歲鍾麗淇驚傳病重入ICU 家族罕病史被挖出

罹漸凍症？49歲鍾麗淇驚傳病重入ICU 家族罕病史被挖出
中國首款AI輔助研發原創藥 獲批上市

中國首款AI輔助研發原創藥 獲批上市
葡萄糖胺與失智有關？ 醫師：阿茲海默症患者長期服用應先評估

葡萄糖胺與失智有關？ 醫師：阿茲海默症患者長期服用應先評估

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活