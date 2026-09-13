金磚峰會／習近平不適？莫迪2度詢問「還好嗎」

習近平身體不適？莫迪在金磚峰會上演講突中斷兩度問「還好嗎」，圖為現場畫面。(視頻截圖)

中國國家主席習近平 又被傳健康出狀況。習近平12日出席在印度 新德里舉行的金磚峰會，印度總理莫迪在致開幕詞時，不斷看向習近平，並兩度中斷發言並透過翻譯關切習近平「還好嗎？」習近平的隨行人員也很反常，會議期間跑到他旁邊。之後更傳出習缺席了當晚莫迪舉辦的晚宴，引發外界對其身體狀況的高度關注。

綜合媒體報導，從現場畫面可看到，在莫迪向金磚國家領導人發表講話時看向習近平，並透過翻譯詢問「Is it okay？」見無人立即回應，他又重複了問題，顯得有點擔憂。

習近平很快點頭示意一切正常，隨後莫迪繼續發表講話，峰會進程也得以繼續。這次中斷雖然只持續了幾秒鐘，但卻引起了所有人的注意。事件起因尚不清楚，有一說是，可能與現場麥克風故障或翻譯問題有關，中方對此未有即時回應。

12日下午，習近平與莫迪進行了長達40分鐘的雙邊會談，隨後習近平缺席當天莫迪舉辦的晚宴。知情人士透露，習近平主席因長途跋涉和行程滿滿而感到疲憊。弔詭的是，印度與中國時差僅2.5小時，此說法也讓外界格外關注習近平的身體狀況。

據了解，俄羅斯總統普亭及其他金磚國家領導人、印度政府高層均出席了這場晚宴，但阿布達比王儲哈立德（Sheikh Khaled bin Mohamed）同樣沒有出席。

不過，習近平13日正常出席金磚峰會第二階段會議並發表長篇演說，身體狀況看起來一如往常，也破除了外界的疑慮。

據了解，習近平此次出訪，並非第一次被傳出身體不舒服。習近平8月30日下午飛抵吉爾吉斯首都比斯凱克時，一段下機視頻顯示習在步下專機階梯時步伐緩慢且動作僵硬，左手始終緊握妻子彭麗媛，被外界解讀為需要靠彭麗媛「攙扶」才能順利下機。這段畫面在央視報導中全數刪除，反而令外界對習近平健康狀況產生質疑。