HYROX北京站 女選手「大便失禁」完賽奪冠：贏就是贏

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

近年走紅的室內混合體能賽HYROX北京站12日爆出爭議。澳洲 選手Joanna Wietrzyk參賽期間疑似失禁，雙腿沾滿排泄物後仍堅持完成賽事，最終奪得女子精英組冠軍；事件引發網民兩極討論，有人佩服她的拚搏精神，也有人認為體育競技不應突破公共衛生與安全底線。

HYROX是一項源自德國 的室內混合體能賽，標準賽制為8輪循環，每輪先跑1公里，再完成滑雪機、推拉雪橇、波比跳遠、划船機及農夫行走等功能性力量訓練，因對心肺及肌肉耐力要求極高，被稱為「健身界的馬拉松」。

明報報導，Joanna Wietrzyk在比賽過程中疑似出現失禁情況，但她沒有退賽，而是繼續完成賽程並取得女子精英組冠軍。網友一方面佩服她在高強度比賽中仍堅持到底的意志，另一方面則質疑她在疑似失禁後繼續參賽，若賽道及器械受到污染，影響其他參賽者的安全與比賽體驗。

部分網友也將矛頭指向主辦方，質疑賽事現場未有及時介入處理，擔心排泄物可能增加細菌、病毒傳播風險。

上觀新聞報導，現場觀眾翟女士表示，Joanna於下午2時40分出發，約下午3時10分，她發現賽道上出現異物，導致有選手踩到後打滑。從現場畫面可見，Joanna在第3站拉雪橇時身上尚未出現明顯異常，但到第4站波比跳時，雙腿已明顯沾有排泄物。翟女士認為，後續使用的波比跳地氈、划船機、沙袋等器械亦可能受到污染。

有裁判發現情況後據報第一時間在賽事管理群組上報，並將牆球入口的地墊移開，提醒其他選手繞行，但未制止Joanna繼續比賽。一名翌日準備參賽的選手表示：「想想都噁心，尤其我們用的是同一個賽道。

面對相關爭議，HYROX中國12日晚聲明，已第一時間對涉事區域進行封閉隔離，並完成全面消毒作業，同時承諾待比賽結束後更換相關地氈，並對全場進行深度消毒。

Joanna Wietrzyk事後也在社交平台回應事件，她寫道：「贏就是贏。」（a win is a win），並感謝外界支持，稱自己的身體狀況很快恢復。不過，她未有就比賽途中疑似失禁一事作出過多解釋，也未就事件道歉。

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）