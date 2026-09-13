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HYROX北京站 女選手「大便失禁」完賽奪冠：贏就是贏

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女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）
女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

近年走紅的室內混合體能賽HYROX北京站12日爆出爭議。澳洲選手Joanna Wietrzyk參賽期間疑似失禁，雙腿沾滿排泄物後仍堅持完成賽事，最終奪得女子精英組冠軍；事件引發網民兩極討論，有人佩服她的拚搏精神，也有人認為體育競技不應突破公共衛生與安全底線。

HYROX是一項源自德國的室內混合體能賽，標準賽制為8輪循環，每輪先跑1公里，再完成滑雪機、推拉雪橇、波比跳遠、划船機及農夫行走等功能性力量訓練，因對心肺及肌肉耐力要求極高，被稱為「健身界的馬拉松」。

明報報導，Joanna Wietrzyk在比賽過程中疑似出現失禁情況，但她沒有退賽，而是繼續完成賽程並取得女子精英組冠軍。網友一方面佩服她在高強度比賽中仍堅持到底的意志，另一方面則質疑她在疑似失禁後繼續參賽，若賽道及器械受到污染，影響其他參賽者的安全與比賽體驗。

部分網友也將矛頭指向主辦方，質疑賽事現場未有及時介入處理，擔心排泄物可能增加細菌、病毒傳播風險。

上觀新聞報導，現場觀眾翟女士表示，Joanna於下午2時40分出發，約下午3時10分，她發現賽道上出現異物，導致有選手踩到後打滑。從現場畫面可見，Joanna在第3站拉雪橇時身上尚未出現明顯異常，但到第4站波比跳時，雙腿已明顯沾有排泄物。翟女士認為，後續使用的波比跳地氈、划船機、沙袋等器械亦可能受到污染。

有裁判發現情況後據報第一時間在賽事管理群組上報，並將牆球入口的地墊移開，提醒其他選手繞行，但未制止Joanna繼續比賽。一名翌日準備參賽的選手表示：「想想都噁心，尤其我們用的是同一個賽道。

面對相關爭議，HYROX中國12日晚聲明，已第一時間對涉事區域進行封閉隔離，並完成全面消毒作業，同時承諾待比賽結束後更換相關地氈，並對全場進行深度消毒。

Joanna Wietrzyk事後也在社交平台回應事件，她寫道：「贏就是贏。」（a win is a win），並感謝外界支持，稱自己的身體狀況很快恢復。不過，她未有就比賽途中疑似失禁一事作出過多解釋，也未就事件道歉。

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）
女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 澳洲選手Joanna Wietrzyk在HYROX北京站比賽中疑似失禁，雙腿沾滿排泄物仍堅持完成賽程，最後奪下女子精英組冠軍，因此引發外界高度關注與爭議。

  • 支持者認為她展現了極強意志與拚搏精神，能在高強度賽事中撐到底；批評者則擔心排泄物污染賽道與器材，可能影響其他選手的安全、衛生與比賽體驗。

  • HYROX中國表示已立即封閉涉事區域、完成消毒，並承諾賽後更換相關地氈與深度清潔；Joanna則在社群寫下「贏就是贏」，感謝支持，但未對失禁事件詳細說明或道歉。

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