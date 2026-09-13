史丹佛學者：「這3目標」得逞 台海局勢非常危險

史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光出席飛地書店舉辦的「中國何以如此，還能成為什麼？吳國光：從體制親歷到制度重想」講座。(記者張鈺琪／攝影)

針對本月底「川習會 」，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光今（13）日表示，北京5月已在川習會上「得1分」，接下來可能再得分。他並指，中共 盼推進3項目標，包括讓美方表達不介入台海軍事衝突、盡可能減少對台軍售，以及讓美方接受「台海現狀不能長期維持」的論述。如果這3項目標「都得逞，那台海局勢非常危險」。

吳國光13日下午出席飛地書店舉辦的「中國何以如此，還能成為什麼？吳國光：從體制親歷到制度重想」講座。本報記者於提問環節詢問他對本月底川習會的看法，以及明年中共二十一大有哪些值得觀察的指標。

談到川習會，吳國光說，他把今年4次川習會視為中美之間的4次交鋒，初步判斷北京在先前的交手中「已經得1分」，接下來的會面，中方也可能再次得分。他表示，在5月川習會前，北京將重點集中在台灣議題，其他問題基本不談，意在就台灣問題向美方施壓。

吳國光分析，中方在台灣問題上可能有3層目標。第一，是讓美國直接或間接表達不介入台海軍事衝突；第二，是「盡可能減少美國對台軍售」，北京在這方面同時向美國賣方與台灣買方施壓；第三，則是讓美方接受「台海現狀不能長期維持」的論述。

他提到，中共對台動武的幾個條件中，就包括台海現狀不能長期拖延。如今台灣不太可能透過法律程序正式宣布獨立，北京可能重新強調「現狀不能長期拖延」這項理由。如果三項目標都得逞，「那台海局勢非常危險」。

不過，吳國光認為，短期內台海反而可能穩定一段時間。如果習近平能在川習會中進一步在台灣問題上取得成果，就可回到北京宣稱，「多少年辦不成的事，我辦成了」，進一步鞏固其政治權力。在已經「得分」的情況下，北京沒有必要立刻對台動武，「何必剛剛得了1分，又把它輸進去？」

但從中長期來看，吳國光表示，北京未必需要直接全面攻台，也可能採取「以戰逼統」方式，例如將過去數天或一周的環台軍演延長至數月，藉由長時間軍事壓力衝擊台灣經濟與社會。

談到明年中共二十一大，吳國光直言，「習近平進入第四任期，我覺得沒有什麼懸念。」

至於外界不時傳出中共高層有人可能挑戰習近平，吳國光說，中共高層即使有挑戰習近平的意願，也幾乎沒有實際操作的可能。他形容，中共退休或現任高層受到的監控甚至比一般民眾更嚴格，「中國老百姓現在要去哪裡訪問，基本上有錢就去了。你看王岐山，你現在想出國訪問試試，永遠不可能。」

吳國光表示，中共精英階層對習近平的施政、政策及用人方式，確實存在「非常普遍和強烈的不滿」，但這些不滿無法決定中共高層的權力分配，「如果它能夠決定，那共產黨制度就不是共產黨制度，它就是民主制度了」。

他最後說，「不要盼望二十一大會出現一個巨大變化」。至於政治局常委誰去誰留，他認為並不是最重要的觀察重點。