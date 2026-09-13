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中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

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中國企業回款難加劇 應收帳逾4.3兆美元 官方出手

記者謝守真／即時報導
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中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元...
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。(新華社)

中國經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款已逾新台幣136兆元，年增8.5%，平均回收期約72天；北京大學等機構的調查也顯示，超過六成受調查小微經營者存在應收帳款，現金流平均僅能維持2.8個月。

面對企業資金周轉壓力日增，中國國務院近日已出手治理，國務院新聞辦還將於明（14）日舉行記者會，由工業和信息化部、中國人民銀行、中國證監會等相關單位說明當前加強中小企業回款難問題治理有關工作情況。

中國國家統計局日前公布，截至2026年7月底，規模以上工業企業（指年主營業務收入達人民幣2,000萬元及以上‌的工業法人單位）應收帳款達人民幣28.88兆元（約4.31兆美元），年增8.5%，平均回收期71.9天。

2016年底，中國規模以上工業企業應收帳款餘額為人民幣12.6兆元，當年平均回收期約37.9天至39.5天。數據顯示，近十年來，中國企業應收帳款情況明顯惡化。

新華社本月10日曾報導，中國國務院辦公廳日前已發布《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》，要求健全行業帳款支付規則，引導大型企業特別是龍頭企業承諾自貨物、工程、服務交付之日起60日內以現金方式向中小企業支付帳款；加強大型企業支付行為監管，中央企業對中小企業全部採用現金支付；規範管理非現金支付工具，強化資金傳導效能和融資支持。

應收帳款攀升也增加小微企業資金周轉壓力。據北京大學企業大數據研究中心網站8月7日消息，北京大學企業大數據研究中新、北京大學中國社會科學調查中心、螞蟻集團研究院及網商銀行聯合發布的「中國小微型經營者調查2026年第二季報告暨2026年第三季中國小微型經營者信心指數報告」顯示，超六成受調查小微經營者反映當季存在應收帳款，在有應收帳款的經營者中，平均金額為人民幣9.25萬元，約六分之一經營者的應收帳款超過當季營收兩倍，對流動性形成較大負擔。

現金流方面，報告顯示，2026年第二季小微經營者平均營收人民幣8.6萬元，年減22.2%，季減8.5%；平均淨利0.30萬元，年減40.9%，季減24.9%。現有現金流平均可維持2.8個月，其中11.6%的小微經營者持有現金已無法維持正常運轉，另有21.5%可維持一個月以內，顯示部分小微企業面臨較大的資金周轉壓力。

精華 FAQ

  • 截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣28.88兆元，年增8.5%，平均回收期約71.9天；相較2016年底的12.6兆元，近十年明顯惡化。

  • 國務院辦公廳要求健全帳款支付規則，引導大型企業承諾60日內以現金向中小企業付款，並加強大型企業支付監管，中央企業對中小企業則須全部採用現金支付。

  • 調查顯示超過六成小微經營者有應收帳款，平均金額9.25萬元，約六分之一超過當季營收兩倍；平均現金流僅能維持2.8個月，部分甚至無法維持正常運轉。

國務院

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