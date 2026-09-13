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香港昨起預售蘋果新手機 傳港人信用卡被盜用買手機

香港特派員李春/即時報導
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蘋果手機新型號機款在香港接受預訂，圖為香港店面。(路透資料照)
蘋果手機新型號機款在香港接受預訂，圖為香港店面。(路透資料照)

蘋果手機有新型號機款在香港接受預訂，社交媒體風傳疑似信用卡被盜用去訂購手機。三間被點名的發卡銀行稱留意到事件要展開調查，香港金融管理局說如個別商戶不使用或暫停額外認證安排，商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。

香港周六晚開始預售蘋果新款手機，周日在社交媒體上，即有不少香港人稱懷疑信用卡被盜用，去訂購蘋果公司的新型號手機，涉款由1萬港元至6萬港元不等。懷疑被盜用的信用卡涉及滙豐、恒生、渣打及中銀等大銀行。

滙豐、恒生、渣打及中銀都有回覆媒體查詢，表示留意到事件，會為客戶展開調查，並在適用情況下根據信用卡組織規則，啟動退單機制。客戶若已合理和謹慎地使用信用卡並及時通報，而調查後確認有關交易未經持卡人授權，銀行將協助他們完成退款程序，持卡人毋須承擔相關款項。

滙豐銀行發言人說，注意到網上討論指有不同銀行的客戶，懷疑信用卡被盜用訂購手機。滙豐提醒客戶，如果出現未經授權的信用卡交易，可透過銀行的應用程式或致電暫停信用卡，滙豐會為客戶展開調查，並在適用情況下根據信用卡組織規則，啟動退單機制。客戶如果已合理和謹慎地使用信用卡並及時通報，滙豐將協助他們完成退款程序。

這些銀行都表示，有為商戶網上交易提供額外認證服務3-D Secure（3DS），如透過短訊一次性密碼或於應用程式內確認交易，商戶可決定是否就網上交易啟用3‑D Secure（3DS）雙重認證步驟。

香港金融管理局發言人回應，一般而言，若銀行信用卡帳戶被用作未經授權交易，而卡主並無作出任何欺詐或嚴重疏忽行為，則不需為未經授權交易承擔責任。信用卡交易一直需採取有效措施以確保安全性，保障客戶的利益；個別商戶可能基於營運考慮，而不使用或暫停額外認證安排，例如In App認證或一次性密碼，在此情況下商戶須承擔非授權交易的責任及財務損失。信用卡持卡人應小心核對交易紀錄，如懷疑或發現信用卡被盜用，應盡快通知發卡銀行，包括透過網上銀行即時停用有關信用卡。

精華 FAQ

  • 事件是在香港周六晚開放預售蘋果新款手機後，周日開始於社交媒體廣泛流傳。多名市民稱懷疑信用卡被盜用，並被用來訂購新手機，涉款由1萬港元至6萬港元不等。

  • 被點名的滙豐、恒生、渣打及中銀都表示已留意事件，會為客戶展開調查，並在適用情況下根據信用卡組織規則啟動退單機制，協助符合條件的客戶追回款項。

  • 金管局表示，若卡主沒有欺詐或嚴重疏忽，一般無須為未經授權交易負責；但若商戶基於營運考慮停用或暫停3DS額外認證，商戶須承擔相關非授權交易責任及財務損失。

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