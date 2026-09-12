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中國房市低迷去庫存 大學收購當學生宿舍

記者陳湘瑾／即時報導
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中國多所大學近期出現買房當宿舍的趨勢，收購校園周邊待去化商品房改造成學生公寓，不...
中國多所大學近期出現買房當宿舍的趨勢，收購校園周邊待去化商品房改造成學生公寓，不僅冷氣、洗衣機等設備齊全，部分還設有健身器材。(圖／取自澎湃新聞)

中國多所大學近期出現買房當宿舍的趨勢，收購校園周邊待去化商品房改造成學生公寓，不僅冷氣、洗衣機等設備齊全，部分還設有健身器材。官方也祭出補助鼓勵大學購買、租賃既有房屋，在解決學生住宿需求之餘，也盼協助低迷房市去化庫存。

澎湃新聞報導，近期，深圳大學、合肥工業大學、中南大學、中國礦業大學等多所大學紛紛收購「存量商品房」用作學生宿舍。一方面解決了學生住宿問題，另一方面也有助於活化存量商品房。

存量商品房是指中國房地產市場中待消化的現有房屋，主要包括已完工但尚未售出的商品房和二手房。面對中國房地產市場低迷不振，2024年以來，中國政府將收購存量商品房作為重要調控手段。

湖北大學購買校園周邊存量商品房，將與陽邏校區隔一條路的的房屋改造為學生公寓，成為大學收購周邊商品房改造學生公寓的中國首個案例。

據介紹，從該學生公寓出發，步行約5分鐘即可到達湖北大學教學區，每棟樓配有專屬的宿舍管理團隊。學生宿舍的冷氣、熱水器齊全，公寓下樓配備健身器材，4個獨立房間分布在一個住宅單位內，每年住宿費人民幣1320元（約197美元）。

中國礦業大學博士班新生則入住於觀山府博士生公寓。公寓首批投入使用174戶公寓，備有整套生活家具、冷氣、洗衣機、熱水器等。

中國官方也提出補助措施。2024年，中國國家發展改革委等七部門發布指導意見，其中提及，改造提升存量宿舍資源。鼓勵大學購買、租賃學校周邊的人才公寓、商住樓等社會用房。

以江蘇省為例，江蘇省提出補助方案，對租賃案，實行每棟每年人民幣2000元的定額補助，以活化既有房屋資源，對購置案，支持在徐州、淮安、連雲港等房價相對較低的地區購買宿舍，省財政補助30%。

精華 FAQ

  • 主要是為了解決學生住宿不足，同時活化校園周邊的存量商品房。這些房屋多為待去化的現成住宅，改造成宿舍後可快速投入使用，也有助於舒緩房市庫存壓力。

  • 文中提到深圳大學、合肥工業大學、中南大學、中國礦業大學等都在收購存量商品房作宿舍。湖北大學更被視為首個案例，將校區附近房屋改造成學生公寓。

  • 2024年起，中央與地方都推動相關措施。江蘇省對租賃案每棟每年補助2000元，對購置案則在徐州等房價較低地區提供30%省財政補助，以鼓勵活化既有房屋資源。

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