促中國消費者反加班 「雙休購」APP走紅遭砍

雙休購平台介面。（取材自微信）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 「雙休購」倡議優先支持實行雙休制企業，帶動反加班消費風潮。

「雙休購」倡議優先支持實行雙休制企業，帶動反加班消費風潮。 重點二： 小程序上線後累計吸引超過22萬用戶，部分守規矩商家訂單倍增。

小程序上線後累計吸引超過22萬用戶，部分守規矩商家訂單倍增。 重點三：平台因違反移動互聯網應用程序管理規定遭下架，團隊稱將整改。

近日，一場被網民稱為「雙休購」的消費行動在社群平台悄悄走紅。參與者倡議，購物時優先選擇實行雙休制的企業，希望透過消費選擇，以市場力量推動更多企業實行雙休制，抵制加班文化。「雙休購」同名微信 小程序累計吸引已超22萬用戶，有商家訂單倍增。不過該平台才剛火了不久，就被指違規遭下架。

極目新聞報導，「雙休購」由重慶文化傳播公司在7月14日上線，在「雙休廣場」中，使用者可以輸入、點評企業，並查看相關企業的工作制度等資訊；平台也設定商品、服務等板塊，用戶可查詢相關企業及其產品資訊。該公司曾發文稱，平台推出的目的是「讓守規矩的企業有一個曝光自己的地方」，團隊成員僅有兩、三人兼職搭建。

這場被網民稱做「雙休購」的消費行動在社群平台悄悄走紅，截至暫停前累計註冊用戶已突破22萬人。企業紛紛自曬雙休制，有企業因雙休走紅。9日，一個名為「陸喜依」的刺梨汁品牌，在社群平台上發布一則中秋十一連休13天放假通知，並帶上「雙休」相關話題。相關內容獲得6萬按讚、近百萬瀏覽，不少網民在留言區表示準備下單支援。 10日，該公司負責人吳先生說，相關內容走紅後，公司已經收到200多個訂單，訂單量達到平時的兩倍以上。

不過9月10日，「雙休購」小程式已暫停服務，讓不少網民錯愕。程序界面顯示，暫停原因為違反「移動互聯網應用程序信息服務管理規定」。11日凌晨，團隊發布文章回應稱，「我們對相關法律法規和政策的理解不夠深刻」，表示將積極做好優化和調整，希望大家不要揣測或臆想。

該團隊一名成員表示，7月14日平台正式上線後，前後迭代近40個版本，刨除他們自己的人工投入，前期投入資金約1萬元（人民幣，下同），平台一直是免費運營，目前收到資金主要來自網民自願捐助，截至停止服務時，共收到4000多元。

該成員表示，平台運營過程中確實存在一些不足，比如企業「雙休」標籤認定不夠嚴謹，「可能影響到一些企業，也想對此道個歉，以後會通過產品完善避免這類問題」。

（取材自微信）