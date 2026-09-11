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促中國消費者反加班 「雙休購」APP走紅遭砍

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雙休購平台介面。（取材自微信）
雙休購平台介面。（取材自微信）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：「雙休購」倡議優先支持實行雙休制企業，帶動反加班消費風潮。
  • 重點二：小程序上線後累計吸引超過22萬用戶，部分守規矩商家訂單倍增。
  • 重點三：平台因違反移動互聯網應用程序管理規定遭下架，團隊稱將整改。

近日，一場被網民稱為「雙休購」的消費行動在社群平台悄悄走紅。參與者倡議，購物時優先選擇實行雙休制的企業，希望透過消費選擇，以市場力量推動更多企業實行雙休制，抵制加班文化。「雙休購」同名微信小程序累計吸引已超22萬用戶，有商家訂單倍增。不過該平台才剛火了不久，就被指違規遭下架。

極目新聞報導，「雙休購」由重慶文化傳播公司在7月14日上線，在「雙休廣場」中，使用者可以輸入、點評企業，並查看相關企業的工作制度等資訊；平台也設定商品、服務等板塊，用戶可查詢相關企業及其產品資訊。該公司曾發文稱，平台推出的目的是「讓守規矩的企業有一個曝光自己的地方」，團隊成員僅有兩、三人兼職搭建。

這場被網民稱做「雙休購」的消費行動在社群平台悄悄走紅，截至暫停前累計註冊用戶已突破22萬人。企業紛紛自曬雙休制，有企業因雙休走紅。9日，一個名為「陸喜依」的刺梨汁品牌，在社群平台上發布一則中秋十一連休13天放假通知，並帶上「雙休」相關話題。相關內容獲得6萬按讚、近百萬瀏覽，不少網民在留言區表示準備下單支援。 10日，該公司負責人吳先生說，相關內容走紅後，公司已經收到200多個訂單，訂單量達到平時的兩倍以上。

不過9月10日，「雙休購」小程式已暫停服務，讓不少網民錯愕。程序界面顯示，暫停原因為違反「移動互聯網應用程序信息服務管理規定」。11日凌晨，團隊發布文章回應稱，「我們對相關法律法規和政策的理解不夠深刻」，表示將積極做好優化和調整，希望大家不要揣測或臆想。

該團隊一名成員表示，7月14日平台正式上線後，前後迭代近40個版本，刨除他們自己的人工投入，前期投入資金約1萬元（人民幣，下同），平台一直是免費運營，目前收到資金主要來自網民自願捐助，截至停止服務時，共收到4000多元。

該成員表示，平台運營過程中確實存在一些不足，比如企業「雙休」標籤認定不夠嚴謹，「可能影響到一些企業，也想對此道個歉，以後會通過產品完善避免這類問題」。

（取材自微信）
（取材自微信）

精華 FAQ

  • 它主張消費者優先購買實行雙休制的企業產品，希望藉由市場選擇，鼓勵更多公司落實雙休、減少加班文化，讓守規矩的企業獲得更多曝光與支持。

  • 平台提供企業工作制度、商品與服務資訊，方便使用者查詢與點評，累計註冊用戶突破22萬。部分企業因標榜雙休而受到追捧，甚至出現訂單明顯增加的情況。

  • 9月10日平台顯示因違反「移動互聯網應用程序信息服務管理規定」而暫停。團隊隨後表示，對相關法律法規理解不夠深刻，將配合優化調整，並承認標籤認定不夠嚴謹。

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