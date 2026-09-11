我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國「安樂死」立法受挫 議會微弱多數否決

紀念9/11 川普：那一天我們都是紐約客

中國海底發現高價值金礦 每噸含15.4克黃金、1公斤白銀

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸科考團隊在西太平洋弧後盆地發現的金銀礦藏。（圖／取自央視新聞）
大陸科考團隊在西太平洋弧後盆地發現的金銀礦藏。（圖／取自央視新聞）

中國官方組織的海洋科考，近日在西太平洋一處盆地探勘發現高價值礦區，依據換算，每噸含有15.4克黃金之多、同時還有1271克白銀，但官方並未正式公布海域位置，僅披露明年將會進行新一輪高精度精細化勘探作業。

據央視新聞11日消息稱，這一突破為近日由北京清華大學、中國地質調查局青島海洋地質研究所、上海交通大學等單位開展的西太平洋海底熱液活動與資源聯合科考航次中取得。

科考隊搭乘「向陽紅10」號科考船，於今年8月10日從廣東深圳起航，在歷時18天的科考航程中，在「位於我國專屬經濟區的西太平洋弧後盆地」內實施了7次探測器下潛作業，依託「自主研製的設備」在西太平洋新鎖定一處大型高溫活動熱液區，初步證實具備大規模多金屬硫化物資源潛力。

消息提到，這次科考之前，團隊人員已經對這片海域開展了十多次前期探測，找到了數十處高溫熱液噴口，這些噴口位於水下約700到1500公尺的深度，噴口端元流體最高溫度超過315℃，熱液活動十分活躍。本航次在之前調查基礎上，通過精細調查和原位取樣又在盆地內精準鎖定了一處全新且規模巨大的海底熱液活動礦區，所伴生的熱液硫化物礦體由3個大型圓錐狀礦體結構構成。

經船上實驗室初步檢測分析，該礦體主要由黃銅礦、黃鐵礦、閃鋅礦等重要經濟礦物組成，對部分樣品的初步分析顯示，礦石中伴生金的最高含量達15.4ppm（相當於每噸礦藏裡面含有15.4克的金），伴生銀的最高含量達1271ppm（相當於每噸礦藏裡面含有1271克的銀），其平均含量水準顯著優於陸地礦床。

官方沒有公布具體探勘地點。央視新聞介紹，西太平洋弧後盆地是全球深海極端環境系統的典型代表區域。北京清華大學海洋工程研究院副院長宋士吉表示，複雜地形，都是海溝、海山，而且沒有規律。在取樣的過程當中，周邊都是懸崖林立，這個電纜和周邊環境不能有任何接觸，否則容易造成機器人都丟掉了，必須考慮作業安全。「我們研製了叫基於智慧識別的導航避障系統，這個就保證了我們的作業過程、作業周邊環境是安全的」。

精華 FAQ

  • 科考隊在西太平洋弧後盆地鎖定一處大型高溫熱液區，初步證實具備大規模多金屬硫化物資源潛力，並發現由3個大型圓錐狀礦體構成的礦區。

  • 船上初步檢測顯示，礦石中伴生金最高達15.4ppm，換算約每噸含15.4克黃金；伴生銀最高達1271ppm，約每噸含1271克白銀，含量表現相當突出。

  • 官方未公開海域位置，應與深海探勘區域敏感及科研保密有關；目前僅表示已完成初步鎖定，明年將進行新一輪高精度、精細化勘探作業。

上一則

甘肅18歲女遭逼婚、逃到深圳 父母竟雇3壯漢跨省抓人

延伸閱讀

中國官方報告：稀土、鎵、鍺等14種礦產儲量居世界第一

中國官方報告：稀土、鎵、鍺等14種礦產儲量居世界第一
兩岸角力 陸「常態化」巡查台灣東部海域 海巡監控

兩岸角力 陸「常態化」巡查台灣東部海域 海巡監控
中國海警宣布：台灣島以東海域 依法開展常態化執法巡查

中國海警宣布：台灣島以東海域 依法開展常態化執法巡查
中國常態化巡查對峙升級 台灣東部海域商船流量超車台海

中國常態化巡查對峙升級 台灣東部海域商船流量超車台海

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家