搞「滿獨」？中網紅被控煽動民族仇恨獲刑3年半

中國國旗。(歐新社)

中國的民族輿論環境出現了指標性的司法案件。一名宋姓男子被控利用網路煽動民族仇恨，以中國刑法249條與刑事訴訟法等，遭判三年半刑期，此前有網路說法稱該名男子涉嫌搞「滿獨」。

中國湖南省岳陽市雲溪區人民法院9月11日發布，8月26日岳陽市雲溪區人民法院一審公開宣判被告人宋劍仁煽動民族仇恨、民族歧視 案，對宋劍仁以煽動民族仇恨、民族歧視罪判處有期徒刑三年六個月。

法院經審理查明：2020年至2025年宋劍仁在網路平台註冊多個帳號、創建多個群組，「以激起民族之間的仇恨、歧視為目的，利用各民族的來源、歷史、風俗習慣等的不同，使用侮辱、造謠等手段，發表大量挑撥民族關係、煽動民族仇恨和民族歧視的錯誤言論；還利用其在網路空間形成的影響力，多次對他人進行滋擾、糾纏、惡意舉報，並在網上散播」。

據指出，中國公安機關曾多次對其訓誡、談話教育，其「仍不改正」。宋劍仁的行為持續時間長，影響範圍廣，造成重大惡劣影響。

上述法院認為，被告行為構成「煽動民族仇恨、民族歧視罪」，且情節特別嚴重。鑒於宋劍仁到案後能如實供述其罪行，且自願認罪認罰，依法可以從寬處罰。依照中國「刑法」第249條、第67條第三款，以及中國「刑事訴訟法」第15條、第200條第（一）項之規定，作出上述判決。

此案在中國社群平台深受關注，多個網路自媒體發文介紹宋劍仁，稱他曾使用「紅隊1927」、「盛京滿族」等帳號活躍；宋劍仁的微博舊號則叫紅纓滿州 / 紅纓滿洲、盛京滿族等。亦有指他稱「義勇軍進行曲」（現為中共國歌）前身為「反滿抗日義勇軍進行曲」，傳播偽滿洲國五色旗幟，歌頌偽滿洲國，響應海外滿清復國組織，組織「正義聯盟」並且「為偽滿州國等反動政權招魂」。有網友亮出「盛京滿族」曾留言說「漢族間諜數量最多」、「追漢諸」等內容，並曾發文說，「明朝出自明教，是回族人建立的」等說法。

中共統戰部以及多個宗教、民族團體今日皆轉發官媒「中國民族報」一篇評論文章稱，一段時間以來，極少數居心叵測者將互聯網當成輿論飛地，「有的大肆宣揚歷史虛無主義，刻意否定我國各民族共同締造統一的多民族國家的基本事實，甚至造謠抹黑英雄人物、或者為已有定論的歷史負面人物翻案；有的過於強調民族特性，宣揚特定民族血統、文化優越論，貶低其他民族；有的自我標榜為『民族鬥士』，歪曲解讀黨（此指中共）的民族政策，故意挑撥民族關係，激起民族仇恨；有的對少數民族文化進行獵奇化歪曲傳播，詆毀民族地區形象」。

文章強調，官方「對於極少數居心叵測者故意發表錯誤言論，歪曲解讀黨的民族政策、挑撥民族關係、激起民族仇恨的行徑絕不姑息」。網路運營者應當加強對其使用者發布的資訊的管理，發現含有破壞民族團結進步內容的資訊，應當依法立即停止傳輸該資訊，防止資訊擴散。「宋某某案敲響了違法必究的警鐘」。要堅決依法打擊利用網路挑撥民族關係、煽動民族仇恨、破壞民族團結的言行。