「對等安排」中國使館將日本人赴中簽證規費調漲至7倍
中國駐日本大使館11日宣布，根據「簽證費對等安排」，自14日起，對日本公民赴中簽證規費進行調整，相關簽證費上調至1萬6750日元至5萬250日元不等，以單次簽證來看，費用調漲至超過原本費用的7倍。
新宣布的簽證規範，一次簽證為1萬6,750日元（約109美元），二次簽證2萬5100日元（約163美元）、半年多次簽證達3萬3500日元（約218美元）；一年多次簽證則為5萬250日元（約327美元）。
根據去年底中國使館公告，原先的簽證費用則為一次簽證2250日元、二次簽證3750日元、半年多次簽證4500日元、一年多次簽證7500日元。原本這一措施將延續至2026年12月31日。
此前日本駐北京大使館已公告自今年7月1日起，大幅上調中國民眾赴日簽證等手續費用，單次簽證人民幣715元（約106美元）、兩次簽證人民幣1,430元（約213美元）、數次簽證1,430元。
日經中文網稍早報導，此次是日本自1978年以來、約48年來首次調整簽證手續費。單次簽證由3000日元提高至1.5萬日元，多次簽證由6000日元上調至3萬日元。日本政府預計上調簽證手續費將帶來1200億日元左右的收入增加。
日本的簽證手續費先前一直比其他主要國家便宜。2025年入境外國人數（快報值）達到4243萬人，創歷史新高。2025年，日本的簽證發放數量超過786萬張，僅次於新冠疫情前創出歷史最高紀錄的2019年。報導提到日本一直在增加免簽對象國家。目前來自74個國家和地區的短期逗留人員，可在部分條件下免簽入境。日本外務省的數據顯示，2025年免簽赴日的外國人佔8成左右。
另一方面，來自中國、菲律賓、越南等120多個國家的人員仍需要辦理簽證才能入境日本。在2025年日本的簽證發放總數中，向中國民眾簽發的簽證為571萬張，約佔73％。
使館表示是依照「簽證費對等安排」進行調整，自14日起上調日本公民赴中簽證規費。此次調整涵蓋單次、二次、多次等多種簽證類型，反映雙方簽證費用互相回應的政策變化。 新費用為：一次簽證1萬6750日元、二次簽證2萬5100日元、半年多次簽證3萬3500日元、一年多次簽證5萬250日元。以單次簽證來看，費用已超過原本的7倍。 日本駐北京大使館已先在7月1日起上調中國民眾赴日簽證手續費，日本方面還是1978年以來首次調整。由於日本簽證發放量中中國人佔比高，這次中方調整被視為對等回應。
精華 FAQ
使館表示是依照「簽證費對等安排」進行調整，自14日起上調日本公民赴中簽證規費。此次調整涵蓋單次、二次、多次等多種簽證類型，反映雙方簽證費用互相回應的政策變化。
新費用為：一次簽證1萬6750日元、二次簽證2萬5100日元、半年多次簽證3萬3500日元、一年多次簽證5萬250日元。以單次簽證來看，費用已超過原本的7倍。
日本駐北京大使館已先在7月1日起上調中國民眾赴日簽證手續費，日本方面還是1978年以來首次調整。由於日本簽證發放量中中國人佔比高，這次中方調整被視為對等回應。
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