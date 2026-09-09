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世界旅遊城市排名 紐約第1 北京、上海、香港進前10

中新社北京9月9日電
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世界旅遊城市綜合排名，紐約排在第一。（新華社）
世界旅遊城市綜合排名，紐約排在第一。（新華社）

2026年中國國際服務貿易交易會9日在北京開幕，2026世界旅遊合作與發展大會當天舉行。會上發布的《世界旅遊城市發展報告（2025-2026）》顯示，北京、上海、香港位列世界旅遊城市綜合排名前十。

本次大會由世界旅遊城市聯合會主辦，北京市文化和旅遊局承辦。以「數智煥新，和合共贏」為主題，匯聚全球50多個國家和地區的400多名嘉賓，共同探討數智時代世界旅遊業的合作路徑與發展趨勢。

上述報告從城市知名度、產業景氣度、城市智慧度、旅遊安全度、經濟貢獻度和遊客滿意度六個維度，對全球100個旅遊城市進行綜合評估。世界旅遊城市綜合排名前十位依次是紐約、東京、巴黎、倫敦、北京、上海、香港、米蘭、伊斯坦堡和杜拜。

報告指出，從區域分布看，綜合排名前20位城市中，亞太地區占9席，在簽證便利、航空聯通、數位服務、安全治理和文化消費創新等方面表現活躍。北京、上海、香港進入全球前十，杭州、成都進入全球前二十，中國大陸成為入圍城市數量最多的國家。世界旅遊城市格局正在從傳統歐美中心主導，轉向多區域、多層次競爭。

馬爾他瓦來塔市市長麥凱（Olaf McKay）提出，評價旅遊業發展成效不能只看遊客規模，更要兼顧居民福祉、企業收益、文化遺產保護以及生態承載能力。他認為，世界旅遊城市聯合會與本次大會搭建起優質合作平台，匯聚城市管理者、旅遊機構、科研力量與產業合作夥伴，攜手挖掘發展機遇。

亞太旅遊協會副主席蒙哥馬利（Ben Montgomery）認為，當前數位技術深刻重塑旅遊行業，本屆大會的主題契合行業發展現實，旅遊行業價值重在人際聯結、文化互鑒與國際理解，發展數位旅遊要兼顧產業方向與利益分配公平。

精華 FAQ

  • 前十名依序為紐約、東京、巴黎、倫敦、北京、上海、香港、米蘭、伊斯坦堡和杜拜。這份排名反映全球旅遊城市的競爭格局，也顯示亞太城市已成為重要力量。

  • 報告從城市知名度、產業景氣度、城市智慧度、旅遊安全度、經濟貢獻度與遊客滿意度6個維度進行綜合評估，藉此衡量各城市旅遊發展的整體表現與競爭力。

  • 報告指出，世界旅遊城市格局正由傳統歐美中心主導，轉向多區域、多層次競爭；同時數位技術、簽證便利、航空聯通與文化消費創新，正成為城市旅遊發展關鍵。

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