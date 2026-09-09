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海底撈大股東套現3.5億美元 大摩指與離岸信託稅務新規有關

記者陳湘瑾／即時報導
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海底撈聯合創辦人張勇與其妻舒萍。圖／取自新浪財經
海底撈聯合創辦人張勇與其妻舒萍。圖／取自新浪財經

海底撈聯合創辦人張勇妻子舒萍透過家族信託持股實體出售2.6億股，引發外界關注。摩根士丹利則認為此次減持出乎市場預期，並推測可能與大陸近期收緊離岸信託課稅規定有關；新規強化對中國稅務居民透過離岸信託持有及累積境外財富的課稅管理。

9月9日晚間，海底撈國際控股有限公司公告稱，公司控股股東集團成員SP NP Ltd.於9月8日以每股10.62港元的價格，通過大宗交易出售2.59億股公司股份，佔公司已發行股份總數約4.65%。以此計算，SP NP一共套現超27.5億港元（約3.5億美元）。

SP NP Ltd.由瑞銀信託（英屬維爾京群島）有限公司以Rose Trust的受託人身份，通過瑞銀代理人有限公司全資擁有。Rose Trust是舒萍以財產授予人及保護人的身份，為其本人、張勇及其家族利益設立的全權信託。

舒萍為海底撈創始人之一，也是海底撈創始人兼董事長張勇的妻子。

對於減持的原因，此次公告指出，該項出售完全出於其自身資金需求及財務安排，屬於股東層面的個人事務，與海底撈集團的業務、運營、財務狀況或發展前景沒有任何關係。該項出售不涉及海底撈公司發行任何新股份，也不會造成股東權益被攤薄。

受相關消息影響，海底撈今日股價大跌，9月9日盤中一度下跌超過12%。截至當日收盤，股價報每股10.34港元，跌9.14%。

中國基金報報導，摩根士丹利發布研報表示，此次海底撈大股東減持令市場感到意外，因張勇於今年5月以每股13.39港元增持1135萬股。減持所得款項相當於張勇及舒萍自公司上市以來所收取股息的31%。

摩根士丹利發指出，估計此舉可能與近期出台的離岸信託稅務新規有關。新規要求居民須在90日內申報及結清相關稅項。

7月24日，大陸財政部、國家稅務總局聯合發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，這份文件首次系統明確中國稅務居民透過離岸信託累積財富的個稅規則。

香港經濟日報指出，過去幾十年，不少中國科技創辦人與投資者習慣在開曼、英屬維京群島等地設立離岸信託或具信託功能的法律安排，將股權、房產等資產裝入其中，方便海外上市、藉此繞過資本管制，並讓財富在境外增值。這些安排往往以「尚未分配即不納稅」為操作邏輯，收益可長期囤積在信託或其控制的境外實體內，「如今，這場盛宴正式走向終結」。

精華 FAQ

  • 公告顯示，SP NP Ltd.於9月8日以每股10.62港元出售2.59億股，約佔已發行股份4.65%，合共套現超27.5億港元，折合約3.5億美元。

  • SP NP Ltd.由瑞銀信託作為Rose Trust受託人持有，而Rose Trust是舒萍為本人、張勇及家族利益設立的全權信託，屬於家族信託持股安排。

  • 大摩認為這次減持出乎市場預期，可能是因大陸7月24日發布離岸信託個稅公告，要求居民在90日內申報並結清稅項，影響境外信託資產安排。

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