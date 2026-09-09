美控中企「工業規模」蒸餾AI模型 中商務部：於事無憑

美國國安局等3機構指控包括阿里巴巴、DeepSeek等中國AI企業「系統性」蒸餾美國AI模型。中國商務部9日反駁相關指控指，美方稱中國人工智慧企業從事「工業規模」蒸餾美模型的指控，「於事無憑，於法無據」。 美聯社

美國國家安全局等三機構指控包括阿里巴巴 、DeepSeek 等六家中國AI企業「系統性」蒸餾美國AI模型。中國商務部 9日反駁相關指控是「於事無憑，於法無據」，批評美方意在維護科技霸權、算力壟斷及打壓競爭，並警告若以打擊蒸餾為名遏壓中國AI企業，中方「必將堅決採取措施予以反制」。

中國商務部網站9日發布「發言人就美發布中國人工智慧企業對美蒸餾活動相關網路安全公告答記者問」。發言人指，美方所謂中國人工智慧企業從事「工業規模」蒸餾美模型的指控，於事無憑，於法無據。美方此舉，是將蒸餾這一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，並在實踐中搞雙重標準。美方相關公告是其在人工智慧領域推行科技霸權、搞算力壟斷，打壓競爭的又一明證。

發言人說，蒸餾是人工智慧領域各個模型間互相學習的通行做法，本質是中性技術手段，包括美企在內的全球模型企業都在用。這種技術手段可以幫助模型提升學習效率，實現人類知識的更高效利用，對各國發展人工智慧產業、釋放人工智慧技術潛力、彌補發展鴻溝、更廣泛惠及發展中國家和社會大眾有積極意義。

發言人稱，中方鼓勵開源開放、合作共享，中方開源模型向包括美企在內的全球企業開放，為相關模型研發提供便利。美企有關模型研發報告也披露，其大量蒸餾中國模型。反觀美方，多次單方面指責中國企業從事「工業規模」蒸餾，將行業通行做法抹黑為攻擊行為，既反映美方的焦慮，又體現雙重標準。

發言人指，美方做法是典型的以打擊蒸餾為名，行產業壟斷之實。美方由安全部門發布公告，是將個別企業和資本利益與國家安全相捆綁，動用國家強權機構干涉正常商業活動。中方注意到，美個別人工智慧企業濫用競爭優勢地位，在用戶協議中設置寬泛的地域限制等霸王條款，美方相關蒸餾指控，有為這些霸王條款背書之嫌。

發言人還說，今年來，美行政、立法機關頻頻發出對中國企業蒸餾行為的制裁打壓威脅，其目的是打壓競爭，維護美在算力、數據方面的壟斷，將本應公開公平獲取的全球人工智慧資源變成少數企業的獨占資源，阻止他國參與人工智慧創新成果的普惠共享。

發言人再指，當前，大模型產業正處於技術迭代、風險迭發、成長發展的關鍵時期。中美兩國元首已同意開展人工智慧政府間對話，中方願意以平等互利、合作共贏原則，通過對話與美方開展建設性和專業的討論。但若美方以打擊蒸餾為名，實施遏壓中國人工智慧企業的行動，中方必將堅決採取措施予以反制。希望美方與中方相向而行，通過對話和溝通管控風險，推動人工智慧產業惠及全球。