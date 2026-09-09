蘋果將發表新機 中國市場關注定價影響競爭局勢
iPhone製造商蘋果（Apple）秋季發表會即將登場。中國市場關注折疊旗艦新機，並熱烈討論是否漲價。分析認為，定價策略反映蘋果的市場策略，漲不漲、漲多少都將成為影響手機行業競爭局勢的重要變數。
人工智慧（AI）高速發展造成記憶體短缺且漲價，牽連到消費端。2026年中國手機市場出現全行業漲價潮，漲幅介於人民幣200元至1000元（29.8美元至149美元），同配置機型價格較2025年同期上漲超過20%，部分品牌在一年內不只一次調整價格。
在iPhone摺疊機發布前，中國華為和小米兩家手機廠商7日發布新款折疊手機，都端出超過人民幣1萬元的定價。其中，華為的Mate XT 2非凡大師三折疊手機起售價1萬9999元（2981美元）。
陸媒第一財經報導，在蘋果發表會前，已有不少商家貼出代搶iPhone摺疊機的商品頁面，代搶服務費大多在500元至700元之間。
新機之外，中國大陸市場也關心iPhone舊款手機是否跟著新機漲價。
雖然蘋果前一代機型價格近期變動不大，不過綜合大陸財經媒體報導，蘋果先前已調高部分iPad、Mac電腦的售價，成本壓力可能反映在新款手機售價，不排除同時調高舊款手機售價的可能。
第一財經引述研調機構集邦科技（TrendForce）分析，蘋果可能重新思考舊機型的定價機制，不排除待新機發布後同步上調舊機售價，以緩衝記憶體漲勢帶來的影響。
因為折疊iPhone被視為蘋果的重要新產品，售價將直接反映其市場策略，也會影響消費者接受度與競爭對手的定價安排，成為手機業的重要變數。 AI高速發展推升記憶體需求，造成供應短缺與成本上升，進而傳導到手機售價。2026年中國市場已出現全行業漲價潮，同配置機型普遍較2025年同期上漲超過20%。 分析認為有此可能。蘋果先前已調高部分iPad與Mac售價，若成本壓力持續，可能在新機發布後同步上調舊款iPhone價格，以緩衝記憶體漲勢帶來的影響。
精華 FAQ
因為折疊iPhone被視為蘋果的重要新產品，售價將直接反映其市場策略，也會影響消費者接受度與競爭對手的定價安排，成為手機業的重要變數。
AI高速發展推升記憶體需求，造成供應短缺與成本上升，進而傳導到手機售價。2026年中國市場已出現全行業漲價潮，同配置機型普遍較2025年同期上漲超過20%。
分析認為有此可能。蘋果先前已調高部分iPad與Mac售價，若成本壓力持續，可能在新機發布後同步上調舊款iPhone價格，以緩衝記憶體漲勢帶來的影響。
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