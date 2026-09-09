蘋果將發表新機 中國市場關注定價影響競爭局勢

iPhone製造商蘋果（Apple）秋季發表會即將登場。路透

iPhone 製造商蘋果（Apple ）秋季發表會即將登場。中國市場關注折疊旗艦新機，並熱烈討論是否漲價。分析認為，定價策略反映蘋果的市場策略，漲不漲、漲多少都將成為影響手機行業競爭局勢的重要變數。

人工智慧（AI）高速發展造成記憶體短缺且漲價，牽連到消費端。2026年中國手機市場出現全行業漲價潮，漲幅介於人民幣200元至1000元（29.8美元至149美元），同配置機型價格較2025年同期上漲超過20%，部分品牌在一年內不只一次調整價格。

在iPhone摺疊機發布前，中國華為 和小米兩家手機廠商7日發布新款折疊手機，都端出超過人民幣1萬元的定價。其中，華為的Mate XT 2非凡大師三折疊手機起售價1萬9999元（2981美元）。

陸媒第一財經報導，在蘋果發表會前，已有不少商家貼出代搶iPhone摺疊機的商品頁面，代搶服務費大多在500元至700元之間。

新機之外，中國大陸市場也關心iPhone舊款手機是否跟著新機漲價。

雖然蘋果前一代機型價格近期變動不大，不過綜合大陸財經媒體報導，蘋果先前已調高部分iPad、Mac電腦的售價，成本壓力可能反映在新款手機售價，不排除同時調高舊款手機售價的可能。

第一財經引述研調機構集邦科技（TrendForce）分析，蘋果可能重新思考舊機型的定價機制，不排除待新機發布後同步上調舊機售價，以緩衝記憶體漲勢帶來的影響。