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董建華10歲來港不懂廣東話 17歲負笈英國只會3句英文

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董建華10歲隨父親「船王」董浩雲來港，，曾因上海話鄕音被同學取笑；圖為董建華於2...
董建華10歲隨父親「船王」董浩雲來港，，曾因上海話鄕音被同學取笑；圖為董建華於2021年6月24日接受媒體訪問。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

董建華回顧童年與求學經歷，從10歲來港學廣東話、17歲赴英只懂少量英文，到寄宿與打工自立，反映其成長中的磨練與家族事業壓力。

1937年出生的董建華，10歲隨父親「船王」董浩雲來港，曾就讀左派學校中華中學，1960年畢業於英國利物浦大學，亦曾在美國生活。80年代初，董浩雲離世，董建華接手家族生意東方海外，但遇上世界船運業衰退及石油危機，東方海外債務沉重，一度瀕臨破產，幸獲已故政協副主席霍英東出手注資。

香港01報導，董建華祖籍浙江寧波、於上海出生，童年隨父親遷港，曾因上海話鄕音被同學取笑。至17歲，他被父親送到英國讀書，據指當時他只懂3句英文，再次面對新環境的挑戰。

董建華1999年曾於受訪時表示，10歲時來到香港後不久，爸爸便把他送入了寄宿學校，當年要背誦書本，背誦書本也是用廣東話，「背書本身已經非常困難，還要說廣東話，真是非常辛苦，當然很多人取笑我。不過，大概只是幾個月的時間」。

他又談及父親稱，「我覺得當時爸爸是一個非常嚴格的父親，他的做法是希望年輕人自己有自強不息的精神，以及自己可以獨立思考，所以他便把我送入寄宿學校，我想這對我長遠來說是很好，的確有幫助」。

至17歲時，董建華到英國念書。他表示，「在英國入讀一間學校，在1954年入讀一間學校，當時不是這麼會說英文，懂說一下yes、no及how are you，其他的我真是不甚懂得」。至於如何融入班上同學，他說：「多談話、多溝通，但那時都是硬著頭皮去做的，因為我那時剛在這裡完成中三，便到那裡就讀。那時我爸爸對我說，要我入了大學才回港。」

董建華稱，因為當年讀的是寄宿學校，很快便能夠適應。他指當年英國剛經過二戰，「民生方面是非常辛苦的，我還記起我有一個室友是馬來西亞來的華僑，他的母親每兩個月寄給他一包食物，怕兒子不夠食物，他當然分一些給我」。

他表示，父母希望他學習自立，給他的生活費不多，僅夠支付學費及生活。他也曾打暑期工， 曾到餐廳洗碗、去煤氣公司鏟煤，「我做過很多工作」。他認為，這些生活經驗有助他從多方面、多角度思考。

精華 FAQ

  • 他初來香港時不懂廣東話，入讀寄宿學校後要用廣東話背書，既難適應又常被同學取笑，但他表示只用了幾個月便逐步跟上。

  • 他曾說當時只懂yes、no和how are you 3句英文，幾乎不懂其他內容，只能硬著頭皮與同學多談話、多溝通，慢慢適應新環境。

  • 董浩雲去世後，董建華接手東方海外，卻遇上船運業衰退和石油危機，令公司債務沉重，曾瀕臨破產，後來獲霍英東注資協助渡過難關。

香港 破產 董建華

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