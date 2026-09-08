中國手勢舞「學功夫」海外爆紅「母語羞恥」吵翻天

圖為外國小朋友在學習中國功夫。示意圖（路透）

最近，一支在中國短視頻平台爆紅的手勢舞，已經悄悄傳到了海外社交媒體。

它的背景音樂裡反覆唱著一句，「學功夫，練武術，師傅教我紮馬步。」配合抱拳、出拳、紮馬步等簡單動作，這支被網友稱為「功夫跳」的中國手勢舞，很快在抖音 等平台掀起了一輪模仿熱潮。英文網路上，則有人稱它為「Kung Fu Jumpstyle」。

而真正把這個梗推向更大範圍的，是中國演員曾舜晞。

曾舜晞跟跳這支手勢舞後，原本就已經有熱度的「學功夫」迅速再次出圈。他抱拳、紮馬步，一本正經地完成這套看起來有些中二、又有些搞笑的動作。沒想到，正是這種一本正經的反差感，讓不少網友覺得格外有趣。

很多人原本甚至不知道這首歌，看到曾舜晞的版本後，也開始反過來搜尋「功夫跳」。

這首歌的創作者，是在短視頻平台擁有超過200萬粉絲的音樂創作者「概念黁」。他將Brazilian Funk的強烈節奏，與中國功夫元素結合，再配上簡單易學的手勢舞動作，意外在中國網路上掀起了一波模仿熱潮。

但這支中國手勢舞真正有意思的地方，並不在於它有多麼專業，而在於它在中國網路上引起了截然不同的評價。

有人覺得它洗腦、魔性，越聽越上頭；也有人第一反應就是兩個字「好土」。

微博上甚至有人直接吐槽，「快別拍，特醜。」還有人認為，這就是典型的短視頻口水歌：歌詞簡單、旋律重複，再配上幾個容易模仿的動作，很容易就能製造流量。

但另一邊，也有人完全不這麼想。

有人表示，自己覺得很新鮮。有人甚至留言，「我平時就喜歡巴西funk，然後融入了中國的元素真的夯。」

為什麼同樣的音樂元素，當它被叫作 Brazilian Funk 時，有些人覺得很酷；但一旦換成中文，加入「學功夫、練武術、師傅教我紮馬步」，第一反應卻變成了「土」？

這或許正是中國網路上所謂「母語羞恥」最有意思的地方。

一個外國人聽中文歌曲，可能只會注意到節奏、聲音，以及陌生的語調。他未必知道「師傅教我紮馬步」聽起來有多像中國短視頻裡的土味神曲，也不一定理解，為什麼某些中文表達在中國人耳朵裡會顯得尷尬。

但中國人自己不一樣。我們聽得懂每一個字，也知道這句話的語氣、腔調和文化背景。因此，當熟悉的中文被放進一段強烈的 Funk 節奏裡時，有些人首先感受到的不是新鮮，而是「怎麼這麼土？」

這種感覺，在海外生活的中國人身上可能更加明顯。

當我們在國外聽到別人說中文、看到外國人模仿中國功夫時，很多時候反而會突然意識到：原來自己早已習以為常的東西，在別人眼裡可能很有特色。

一個抱拳、一個馬步、一句中文喊詞，對我們來說或許普通得不能再普通，但對不熟悉中國文化的人來說，它可能就是非常鮮明的「中國元素」。

「功夫跳」正是把這些我們已經熟悉到甚至有些麻木的東西，重新包裝成了一種流行音樂。

而它本身，也並不是一首純粹的中國風歌曲。所以，有人喜歡，有人嫌土，其實都很正常。

更有意思的是，隨著模仿者越來越多，網路上甚至開始出現「到底怎麼跳才算功夫」的爭論。

有人只是簡單抱拳、出拳、紮馬步；有人則加入扭胯、扭胸等動作。於是有網友吐槽，「刷到好幾個學功夫在那扭胯了，一點都不得勁兒。」

也有人認為，這本來就只是一支娛樂手勢舞，沒有必要拿真正的武術標準去衡量。

畢竟，「功夫跳」借用的只是中國功夫這個大家一眼就能認出的文化符號。

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