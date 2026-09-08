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太噁心…外賣餐盒驚見「三吱鼠」還在醬汁裡蠕動

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太噁心…外賣餐盒驚見「三吱鼠」還在醬汁裡蠕動掙扎

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為示意圖。（美聯社）
圖為示意圖。（美聯社）

據紐約郵報報導，一段令人作嘔的影片顯示，一隻剛出生的小老鼠竟在香港一名女子從餐廳外帶的午餐中蠕動，而當地衛生當局目前已介入調查事件。

這隻粉紅色、全身沒有毛髮、外貌如同外星生物般的幼鼠，雙眼甚至尚未完全睜開。在這段令人反胃的影片中，可以看到牠躺在一個來自「華記餐廳」（Wa Jer Restaurant）的外賣餐盒內，不斷扭動著細小的四肢，甚至似乎仍在掙扎呼吸。

據南華早報報導，這名顧客於周一點了一份價值5.40美元的沙嗲牛肉米線。沒想到，她在餐點的沙嗲醬中竟發現一隻仍在蠕動的幼鼠，隨即向香港食物環境衞生署（Food and Environmental Hygiene Department）投訴。

事後，這名女子將疑似受污染餐點的影片分享到網上，影片很快便引起廣泛關注。許多人紛紛要求當局查明真相：如此令人作嘔的異物究竟是如何進入食物容器，甚至在無人察覺的情況下被送到顧客手中？

食物環境衞生署一名發言人向該報表示，當局已迅速扣押有關食物，以進行檢驗。

官員其後到餐廳進行檢查，並發現店內的衛生狀況並不理想。

針對外賣食物中疑似發現幼鼠一事，該發言人表示，「就外賣食物中疑似發現幼鼠一事，本部門正在進行調查，調查範圍包括食物製作、包裝、儲存及運送等不同環節。」

他又指出，「現階段，僅憑網上影片片段，或單憑食物中疑似發現幼鼠這一情況，便斷定幼鼠究竟是在何時、以何種方式進入食物，是不恰當的。」

餐廳營運者的身分目前並未公開。他表示自己對事件感到震驚，但拒絕透露是否認為這可能是一場惡作劇。

據報導，這名顧客在香港葵涌一帶用餐時，發現一隻粉紅色的新生幼鼠在沙嗲牛肉米線的醬汁中不停蠕動。

華記餐廳位於華星工業大廈（Wah Sing Industrial Building）的華星街（Wah Sing Street）。餐廳營運者表示，餐廳開業至今只有一年多，此前從未發生食物中出現害蟲或鼠患的問題。

他承認，餐廳所在的市區一帶偶爾會出現老鼠，但聲稱餐廳每月都會進行一次深度清潔。

餐廳已於周二暫停營業，以再次進行全面清潔及消毒。

▲ 影片來源：X＠shanghaidaily（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 事件發生在香港，顧客於葵涌一帶購買華記餐廳的外賣午餐後，打開沙嗲牛肉米線發現醬汁中有一隻新生幼鼠。

  • 食環署已迅速扣押涉事食物作檢驗，並到餐廳現場檢查，同時針對食物製作、包裝、儲存及運送等環節展開調查。

  • 餐廳營運者表示對事件感到震驚，稱店內過去未曾出現鼠患或害蟲問題，並已於周二停業，進行全面清潔與消毒。

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