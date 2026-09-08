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中國8月汽車銷量前十名 已無燃油車

記者林茂仁／即時報導
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中國8月汽車銷量前十名已無燃油車。（取自一財網）
中國8月汽車銷量前十名已無燃油車。（取自一財網）

中國8月汽車銷量前十名已無燃油車，中媒懂車帝援引的中國乘聯分會零售銷量資料顯示，2026年8月全國乘用車零售銷量排行榜前十名車型全部為新能源車，傳統燃油車無一上榜。

一財網報導，吉利星願以39,651輛的零售銷量居首，零跑A10（30,652輛）、特斯拉Model Y（29,260輛）分列二三位，比亞迪元UP（22,958輛）、特斯拉Model 3（20,787輛）、長安啟源Q05（17,349輛）、理想i6（16,979輛）、比亞迪海豚（16,829輛）、小米SU7（16,518輛）、五菱繽果Pro（14,695輛）分列其後。

這是燃油車今年以來第二次全部掉出中國國內零售銷量前十名榜單。第一財經此前報導，5月汽車零售榜前十名就曾全部為新能源車；今年1月該榜前十名中燃油車還占7席，3月剩5款，4月僅剩吉利繽越一款「獨苗」，到5月歸零，耗時不足半年。

今年下半年燃油車一度反攻：6月，豐田凱美瑞（Camry）、大眾朗逸雙雙回到前十；7月，前十中僅剩豐田卡羅拉銳放（Corolla Cross）一款燃油車（14,510輛、列第八），其餘九席全為新能源；8月，燃油車再度全部出局。拉鋸之後再次清零，「油電替代」可見一斑。

這個榜單的變化與乘聯分會8日發佈的資料相互印證。9月8日，乘聯分會公布的最新資料顯示，今年8月，中國國內乘用車市場繼續下行，當月市場零售154.1萬輛，年降23.6%；今年以來累計零售1,171.6萬輛，年降20.8%。在市場整體萎縮的情況下，新能源汽車的銷售情況明顯優於燃油車，8月新能源車零售100.5萬輛，年降10.1%，滲透率達65.2%，再創歷史新高；而燃油車全線收縮，8月燃油車零售年降超40%。

乘聯分會稱，今年8月，燃油深度降溫、新能源強勢領跑，成為市場主線，高油價持續加速「油電替代」的節奏。地緣衝突持續困擾荷莫茲海峽的通航，推動國際油價維持高位震盪，2026年中國國內汽油價格累計上調已超人民幣1720元/噸，尤其7月底以來上漲人民幣180元，大幅抬高了燃油車用車成本，中國國內燃油乘用車消費需求持續劇烈萎縮。

精華 FAQ

  • 根據乘聯分會資料，8月整體乘用車市場下行，但新能源車零售仍達100.5萬輛、年降幅較小，滲透率升至65.2%；相較之下，燃油車零售年降超過40%，因此前十名被新能源車全面包辦。

  • 榜首是吉利星願，零售39,651輛；第二、第三名分別為零跑A10的30,652輛與特斯拉Model Y的29,260輛。其後依序還有比亞迪元UP、特斯拉Model 3、長安啟源Q05等。

  • 今年1月前十名中燃油車還占7席，之後逐步萎縮，4月只剩吉利繽越一款，5月全面歸零；6月與7月曾短暫反攻，但8月又再度全數退出，顯示油電替代速度非常快。

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