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中國降價救銷量？奢侈品牌Gucci包包、成衣 售價降40%

記者林宸誼／即時報導
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奢侈品牌Gucci已於近日完成在中國市場新一輪降價，降價範圍不僅包括包袋，也涵蓋...
奢侈品牌Gucci已於近日完成在中國市場新一輪降價，降價範圍不僅包括包袋，也涵蓋成衣，降幅達30%至40%。路透

奢侈品牌Gucci已於近日完成在中國市場新一輪降價，降價範圍不僅包括包袋，也涵蓋成衣，降幅達30%至40%。

界面新聞報導，具體來看，Gucci於2026春夏季上市的新款包袋Mercato小號托特包售價從人民幣2.5萬元降至2萬元，降幅約為27%。Ophidia系列迷你水桶包直降人民幣3600元至人民幣8700元，降幅超過40%。

而先前售價突破人民幣萬元的GG Marmont系列小水桶包，目前售價為人民幣8100元。成衣部分，帆布連衣裙、連體泳衣、羊毛開衫等的降價幅度也普遍在30%上下。

開雲集團CEO Luca de Meo曾在財報會議上表示，過去幾年行業的漲價能力已不復從前，部分產品定價過高，導致銷量不佳。

奢侈品公司遇到的挑戰是全球性的。歐睿國際提供的數據顯示，全球個人奢侈品市場規模在2025的同步增幅僅1.6%。而在2021年，全行業增幅為26%。

而在中國市場情況稍好，據歐睿國際的估計，中國個人奢侈品市場將在2026年增加8%，但是時至今日仍未回復至2023年水準。

這樣的市場環境代表奢侈品牌想要吸引消費者為之產品買單，「高傲」地漲價不再是個好的選擇。以更「親民」的產品組合匹配消費者變化了的喜好勢在必行。這就使得悄悄降價變得不難理解。精品投行伯恩斯坦在評論古馳的調整時稱，降價配合關店給了古馳以自救的空間。

從社交網路的討論看，不少網友對於奢侈品牌的降價行為也並不感到驚訝，稱此前也遇過路易威登（LouisVuitton，簡稱LV）、MIUMIU等品牌針對部分款式的悄然降價。

以路易威登為例，檢索發現Monogram「老花」Multipass Mini手袋，之前售價為人民幣1.8萬元，現售價為人民幣1.6萬元，降價幅度接近10%。

精華 FAQ

  • 此次調整涵蓋包袋與成衣兩大類，像Mercato托特包、Ophidia迷你水桶包，以及帆布連衣裙、連體泳衣、羊毛開衫等，均出現明顯降價。

  • 整體降幅約30%至40%，其中Ophidia迷你水桶包降幅超過40%最顯著；Mercato小號托特包也從2.5萬元降至2萬元，約降27%。

  • 因為全球奢侈品市場成長放緩，消費者對高定價接受度下降，部分產品先前定價過高反而影響銷量；因此品牌改以降價、關店與更親民組合來刺激買氣。

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