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小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

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小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

中國新聞組／即時報導
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一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

一名預計前往美國定居的上海男子，日前在飛往洛杉磯的航班上，因不滿鄰座旅客勸導其管教吵鬧的幼童，竟情緒失控揮拳重擊對方頭部。機長緊急向美國地面通報後，飛機一降落洛杉磯機場，美國聯邦調查局（FBI）與海關邊境保衛局（CBP）隨即登機將該男子戴上手銬逮捕。美方認定男子行為嚴重威脅航空安全，當場撤銷男子一家三口的簽證，並於次日凌晨強制遣返，事件在網上引發熱議。

綜合媒體報導，事發於8月底的一班跨太平洋航班上。涉事男子的幼童在萬米高空持續大聲喧嘩並踢踹前排座椅，鄰座乘客忍受多時後出言相勸，希望家長能出面約束。不料該男子不僅未反省，反而惱羞成怒大聲斥責，隨後更演變為肢體衝突，直接向對方揮拳施暴，導致機艙內陷入一片混亂。機組人員聞訊立即上前制止並隔離雙方，除對傷者進行緊急處置外，亦同步向美國執法單位發出預警。

飛機降落後，陸地候命的FBI探員與海關執法人員迅速登機，當場控制涉事男子並押上警車。由於美方對國際航班上的暴力行為採取「零容忍」態度，該男子除個人簽證被廢除外，隨行的妻兒因屬於附屬簽證，亦遭無情連坐，全家於24小時內即被遞解出境。

航空法規與法律專家指出，機艙屬於高度封閉且敏感的空間，在飛行中的航空器上施暴已嚴重威脅公共安全。在國際航線上，此類行為不僅會面臨降落國的刑事逮捕、遣返與終身拒簽風險，若依中國刑法「暴力危及飛行安全罪」視之，該男子回中國後更可能面臨五年以下的有期徒刑或拘役，承擔雙重的嚴厲法律後果。

此事件曝光後，「飛機上一拳打沒全家美國簽證」迅速登上熱搜話題。不少網友批評該名父親態度傲慢且缺乏公德心，因無法控制情緒而付出全家被遣返、毀掉前途的慘痛代價，也提醒大眾在公共場合應恪守文明底線，切勿以身試法。

精華 FAQ

  • 起因是男子的幼童在機艙內持續喧嘩並踢前排座椅，鄰座旅客出言勸導希望家長管教，卻引發男子不滿，最終情緒失控演變成肢體衝突。

  • 男子在機艙內先與鄰座爭吵，之後直接揮拳攻擊對方頭部，構成對航空安全的嚴重威脅。飛機落地後，美國FBI與CBP隨即登機將其逮捕。

  • 美方當場撤銷男子的簽證，並因妻兒屬附屬簽證而一併取消，全家在24小時內被強制遣返。後續他還可能面臨相關刑事責任與拒簽風險。

洛杉磯 CBP 簽證

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