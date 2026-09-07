受賄1400萬美元 中國證監會前副主席王建軍判無期徒刑

中國證監會前副主席王建軍受賄案7日一審判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。圖為王建軍2023年11月7日出席在香港舉行的一場投資峰會。（中新社）

中國證券監督管理委員會（證監會）前副主席王建軍受賄案今天一審判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。法院調查，王建軍受賄人民幣9340萬餘元（約1400萬美元）。

人民日報客戶端報導，山東省濰坊市中級人民法院作出上述一審宣判，並對追繳在案的王建軍受賄所得及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

根據法院公布的審理內容，王建軍自2005年至2019年利用擔任中國證監會雲南監管局副局長及中共 黨委委員，中國證監會辦公廳副主任、市場監管部主任等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為單位和個人在公司上市、企業融資、業務承攬等方面謀取利益，直接或通過他人非法收受財物共人民幣9340萬餘元。

濰坊市中級法院認為，王建軍構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑒於他到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，涉案贓款贓物部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可從輕處罰。

據報導，濰坊市中級法院6月10日公開開庭審理時，王建軍進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

根據網上公開資料，王建軍於2021年10月開始擔任中國證券監督管理委員會（證監會）副主席及黨委委員。中共中央紀委及國家監委網站在2025年4月30日公布王建軍涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查，隨後於5月被免職，11月被立案調查。