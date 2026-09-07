郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲
中國相聲演員郭德綱在一場演出中改編「紅歌」踩到紅線。武漢官方今天通報，指郭德剛歪曲篡改抗戰歌曲，給予演出主辦公司和演出場所警告及罰款處分，對涉事人員「嚴肅處理」。
通告中未明列所謂涉事人員的名單及處理細節，暫未公布對郭德剛個人的具體處置。不過事件發生至今，郭德剛已無公開演出。
郭德綱7月24日晚上在武漢舉辦的「濟公活佛」商業演出中，將中共抗戰電影「鐵道游擊隊」主題歌「彈起我心愛的土琵琶」中的一句歌詞「微山湖上靜悄悄」，改唱成「紫禁城中靜悄悄」，被民眾檢舉。隨後傳出演出全部延期，整個8月從舞台上消失。
央視網報導，武漢市文化和旅遊局今天發布處理通報，認定郭德綱「歪曲篡改」表現抗戰的著名歌曲，「造成惡劣社會影響」。
武漢文旅局認定主辦單位和演出場所經營單位違反「營業性演出管理條例」的規定，決定給予主辦單位江蘇籽迪芮呈體育文化產業發展有限公司警告、沒收違法所得人民幣4萬8687.4元、罰款48萬6874元（7.3萬美元）的行政處罰，責令整改並加強對演員和演出內容的管理；對演出場所經營單位武漢中南劇場管理有限公司給予警告、罰款11萬元的行政處罰。同時，對涉事人員嚴肅處理。
他在7月24日晚武漢舉辦的「濟公活佛」商業演出中，將電影《鐵道游擊隊》主題歌〈彈起我心愛的土琵琶〉的歌詞「微山湖上靜悄悄」改唱成「紫禁城中靜悄悄」。 武漢市文化和旅遊局對主辦單位開罰並沒收違法所得，也對演出場所經營單位處以警告與罰款，並要求整改、加強內容管理；通報同時提到將對涉事人員嚴肅處理。 通報沒有明列涉事人員名單，也未公布郭德綱個人的具體處置，但事件傳出後其演出多次延期，且整個8月都未再見公開舞台活動。
精華 FAQ
他在7月24日晚武漢舉辦的「濟公活佛」商業演出中，將電影《鐵道游擊隊》主題歌〈彈起我心愛的土琵琶〉的歌詞「微山湖上靜悄悄」改唱成「紫禁城中靜悄悄」。
武漢市文化和旅遊局對主辦單位開罰並沒收違法所得，也對演出場所經營單位處以警告與罰款，並要求整改、加強內容管理；通報同時提到將對涉事人員嚴肅處理。
通報沒有明列涉事人員名單，也未公布郭德綱個人的具體處置，但事件傳出後其演出多次延期，且整個8月都未再見公開舞台活動。
上一則
廣西南寧一男旅客突然跳入軌道 列車煞車不及撞上身亡
下一則