郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

郭德剛。（新華社）

中國相聲演員郭德綱在一場演出中改編「紅歌」踩到紅線。武漢 官方今天通報，指郭德剛歪曲篡改抗戰歌曲，給予演出主辦公司和演出場所警告及罰款處分，對涉事人員「嚴肅處理」。

通告中未明列所謂涉事人員的名單及處理細節，暫未公布對郭德剛個人的具體處置。不過事件發生至今，郭德剛已無公開演出。

郭德綱7月24日晚上在武漢舉辦的「濟公活佛」商業演出中，將中共 抗戰電影「鐵道游擊隊」主題歌「彈起我心愛的土琵琶」中的一句歌詞「微山湖上靜悄悄」，改唱成「紫禁城中靜悄悄」，被民眾檢舉。隨後傳出演出全部延期，整個8月從舞台上消失。

央視網報導，武漢市文化和旅遊局今天發布處理通報，認定郭德綱「歪曲篡改」表現抗戰的著名歌曲，「造成惡劣社會影響」。

武漢文旅局認定主辦單位和演出場所經營單位違反「營業性演出管理條例」的規定，決定給予主辦單位江蘇籽迪芮呈體育文化產業發展有限公司警告、沒收違法所得人民幣4萬8687.4元、罰款48萬6874元（7.3萬美元）的行政處罰，責令整改並加強對演員和演出內容的管理；對演出場所經營單位武漢中南劇場管理有限公司給予警告、罰款11萬元的行政處罰。同時，對涉事人員嚴肅處理。