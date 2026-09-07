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廣西南寧一男旅客突然跳入軌道 列車煞車不及撞上身亡

記者張鈺琪／即時報導
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有網友7日上午發文稱，C8668次列車在南寧站發生事故。南寧火車站其後證實，一名...
有網友7日上午發文稱，C8668次列車在南寧站發生事故。南寧火車站其後證實，一名成年男性旅客跳入軌道後遭列車撞上身亡。圖／取自微博

中國廣西南寧火車站7日通報，當天上午9時35分，南寧站9號月台一名成年男性旅客突然跳入軌道。正在該月台減速停靠的C8668次列車立即採取緊急煞車措施，但因距離較近，來不及停車，與該名旅客發生碰撞。

據「新華日報」微信公眾號報導，南寧火車站表示，車站工作人員隨即啟動應急預案，第一時間聯繫120急救中心及119消防救援部門展開現場救援。上午9時50分左右，120醫護人員趕到現場對該名旅客進行緊急救治，上午10時24分確認已無生命跡象。C8668次列車其後於上午10時56分恢復開行。

此前，有網友7日上午發文稱，從百色開往賀州的C8668次列車疑似在南寧站發生事故，車上乘客在車站停留近1小時。

報導指，記者當天向12306鐵路客服查詢時，工作人員表示，C8668次列車晚點是因「列車組織運輸調整」，目前列車正常運行，沒有停駛。至於調整原因，工作人員當時表示，應關注鐵路部門對外公告。

據報導，7日下午，一名當時在南寧站候車的C8668次列車乘客王先生表示，事發時他正依照地面標示，在7號車廂候車處等候。列車原定上午9時36分抵達南寧站，約在9時35分左右，他聽到現場出現騷動，「車大概往前開了2個車廂左右停了下來。」

C8668次列車7日在南寧站發生事故後一度延誤，畫面顯示列車在南寧站晚點約80分...
C8668次列車7日在南寧站發生事故後一度延誤，畫面顯示列車在南寧站晚點約80分鐘。南寧火車站通報，該列車已於上午10時56分恢復開行。圖／取自新華日報微信公眾號

精華 FAQ

  • 7日上午9時35分，南寧站9號月台1名成年男性旅客突然跳入軌道，當時C8668次列車正減速停靠，雖立即緊急煞車，仍因距離太近而發生碰撞。

  • 車站工作人員隨即啟動應急預案，第一時間聯繫120急救中心與119消防救援部門到場處理。120人員於9時50分抵達救治，10時24分確認傷者無生命跡象。

  • 有乘客反映列車在南寧站停留近1小時，12306客服回應晚點原因是「列車組織運輸調整」。南寧站則表示，C8668次列車於10時56分恢復開行。

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