我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

井柏然、劉雯「結婚了」再衝熱搜 交往6年超甜 網曝早就低調領證

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

中國AI短劇快速擴張 業者：人才難找 年薪近15萬美元

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI短劇市場價格競爭加劇，部分業者開始轉向品牌客製、精品及海外市場；有中國業者指...
AI短劇市場價格競爭加劇，部分業者開始轉向品牌客製、精品及海外市場；有中國業者指出，既懂AI又懂影視製作的複合型人才越來越難找，年薪至少接近人民幣百萬元。(圖／取自第一財經)

中國AI短劇市場今年快速擴張，製作門檻下降帶動產能暴增。央視財經報導，跑量短劇價格從每分鐘人民幣5000元（單位下同，約745美元）跌至幾百元，但品牌客製短劇每分鐘仍可達1萬至2萬元，顯示中國AI短劇市場正從拚產量、拚價格轉向精品、IP及海外市場。業者直言，既懂AI又懂影視製作的複合型人才越來越難找，這類人才年薪至少接近百萬元（約15萬美元）。

央視財經指，今年隨著AI大模型、智慧工作流持續迭代，AI短劇經歷一輪爆發，技術門檻降低，大量玩家湧入，產能迅速增加，製作流程大幅壓縮，市場供給快速增加。

然而，價格也跟著「跳水」。AI短劇業者賽博娜娜說，2025年進入市場後，半年間市場便從「缺產能」轉向「產能過剩」，同樣內容報價從每分鐘5,000元降至幾百元。數位人客製價格也大幅下降，過去30萬元至60萬元，如今幾萬元甚至幾千元即可完成。

產能快速增加之際，平台端政策也持續調整。多名從業者指，平台收視標準與補貼幾乎「一個月一變」，跑量模式下平台掌握流量與採買話語權，製作方議價空間受到壓縮。

復旦大學新聞學院傳播學系教授鄧建國認為，AI短劇Token消耗量大，雖然表面上製作成本較低，但獲客流量完全依賴平台，獲客成本仍高。製作方投入算力與時間批量生產短劇，卻沒有定價權與議價權，難以收回製作成本。

閱文集團AI技術負責人陳煒于指，一般播放量超過4,000萬次的AI短劇即可盈利，但爆款占比不到1%。數據顯示，2026年上半年全網新上線AI短劇超過22.19萬部，播放量突破1億次的僅1,055部，破億率約0.47%。

在跑量短劇價格跌至每分鐘幾百元後，部分團隊開始轉向精品、IP及海外市場。短劇業者陸文斌透露，其公司主要承接品牌客製短劇，一部約20分鐘的普通品牌客製AI短劇，價格可達20萬元至30萬元。他認為，兼具AI技術與影視製作能力的複合型人才越來越難找，年薪至少接近百萬元。

上海蟲疊數位藝術工作室執行長邵梁表示，公司透過打造IP、建立帳號矩陣及IP授權實現盈利。賽博娜娜則將市場轉向海外，團隊目前涉及AI仿真人AI短劇、AI仿真人互動影遊及IP客製短劇。井英科技聯合創辦人吳高明提到，從商業化收入來看，歐美市場占近60%，東南亞、日韓、中東等地區合計占30%至40%。相較傳統實拍短劇，AI短劇製作成本可降低70%至80%。

數據顯示，預計2026年中國AI劇、漫劇市場規模有望超過400億元，年增138%；海外市場預計突破40億美元，在海外微短劇整體規模中占比近70%。陳煒于直言，目前中國國產AI短劇製作能力很強，關鍵問題是缺少好的故事。

央視財經報導，中國AI短劇今年快速擴張，隨著AI大模型與智慧工作流持續迭代，製作...
央視財經報導，中國AI短劇今年快速擴張，隨著AI大模型與智慧工作流持續迭代，製作門檻下降、產能快速增加，跑量短劇價格也從每分鐘人民幣5,000元跌至幾百元。(圖／取自央視財經)

精華 FAQ

  • 主因是AI大模型與智慧工作流持續迭代，讓製作門檻明顯降低，更多玩家快速湧入，流程大幅壓縮，導致供給迅速增加、產能出現爆發式成長。

  • 跑量模式下同類內容報價從每分鐘5,000元跌到幾百元，平台收視標準與補貼又幾乎月月變動，製作方缺乏定價權與議價權，獲利更困難。

  • 許多團隊開始轉向精品客製、IP經營與海外市場，品牌短劇仍可賣到20萬元至30萬元；同時，既懂AI又懂影視的複合型人才稀缺，年薪至少接近100萬元。

上一則

中國儲能產能過剩敲警鐘 業界：新建項目傳暫緩審批

下一則

上海超跑賽起火 救援人員「放下滅火器後跑了」車手棄賽救人

延伸閱讀

AI時代素人臉值錢？中銀行職員3天「賣臉」7次賺2500元

AI時代素人臉值錢？中銀行職員3天「賣臉」7次賺2500元
橫店自救 「遊客當主角」只要200多元 能搧搭檔一巴掌

橫店自救 「遊客當主角」只要200多元 能搧搭檔一巴掌
中國AI演員方桃子首登時尚雜誌封面 「融臉」爭議網友吵翻

中國AI演員方桃子首登時尚雜誌封面 「融臉」爭議網友吵翻
中國AI短劇「把人寫成了妖」爆紅 B站觀看破1272萬 作者一覺醒來嚇到

中國AI短劇「把人寫成了妖」爆紅 B站觀看破1272萬 作者一覺醒來嚇到

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕